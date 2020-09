Eugenia di York è incinta, il pancino al quarto mese di gravidanza (Foto)

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma questa sembra volta che Eugenia di York sia incinta davvero (foto). Tante volte il gossip si è occupato del pancino di Eugenie di York, di presunte gravidanze della secondogenita di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson ma questa volta potrebbe essere davvero quella giusta. A riferire che Eugenia di York è incinta è il magazine New Idea, la notizia ha fatto il giro del mondo ma la fonte anche questa volta non è stata rivelata, si parla di qualcuno di molto vicino ai reali inglesi. Dicono che è sicuro sia in dolce attesa ma attendiamo l’annuncio ufficiale, se arriverà. A breve Eugenie e Jack Brooksbank festeggeranno il loro secondo anniversario di matrimonio, era il 12 ottobre del 2018 e la coppia fece sognare tutti, anche più di Harry e Meghan.

EUGENIA DI YORK IN DOLCE ATTESA DEL PRIMO FIGLIO

Sembra che anche le ultime foto apparse sui social dicano che la principessa inglese è incinta. Deliziosa con il suo outfit che potrebbe sembrare premaman, scarpe da ginnastica, abito comodo, ma non azzardiamo niente, non sarebbe carino.

I bookmakers scommettono da tempo e hanno sempre perso ma il 20 agosto scorso la principessa sarebbe andata a colloquio dalla regina Elisabetta, e dicono che come è doveroso sia stata la nonna la prima a sapere della dolce attesa. Quindi ci siamo davvero questa volta? Il pancino forse c’è davvero ma magari è solo gonfiore. Gli inglesi attendono che un altro nipote si aggiunga ai figli di Harry e Meghan Markle e William e Kate Middleton.

“Sarebbe una notizia straordinaria per i reali se Eugenia fosse incinta. La Regina e il Principe Filippo sarebbero felici di avere un altro pronipote. Sarebbe il regalo perfetto per i 100 anni che il principe Filippo festeggerà il prossimo anno” ha confidato Phil Damper, autore da 26 anni di articoli e libri sulla royal family.

