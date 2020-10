Mario Adinolfi attacca Ballando con le stelle e Canale 5: sabato sera occupato militarmente da gay e trans

Ma è davvero possibile che nell’ottobre del 2020 si debba ancora discutere sul numero di etero, trans, omosessuali presenti in un programma? A quanto pare si. Mario Adinolfi ha deciso di dire la sua anche ieri mentre guardava Ballando con le stelle 2020. Generalmente i suoi attacchi, che sono sempre uguali, vengono ignorati ma ieri Costantino della Gherardesca, protagonista di Ballando con le stelle ha voluto replicare condividendo il tweet che Adinolfi aveva postato. E ne è nata una discussione molto accesa. Le accuse di Adinolfi sono sempre le stesse ma questa volta ci va giù molto pesante: “Il sabato sera di Canale 5 e di Rai 1 è occupato militarmente da gay, trans e lesbiche.”

Ecco il tweet di Mario Adinolfi:

La risposta di Costantino:

Ancora delle posizioni così omofobe nel 2020? Forse questo signore vuole un one man show di Zazzaroni, come intrattenimento da prima serata. #BallandoConLeStelle

Ma l’attacco di Adinolfi non finisce qui:

E poi la nuova replica di Adinolfi:

Io sono del tutto disinteressato al tema sesso. Sono invece molto attento all’occupazione militare dello spazio mediatico per costruire una narrazione ideologica che ha finalità molto precise. Come ad esempio l’approvazione del ddl Zan per mandare in galera chi la pensa come me.