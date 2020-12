La cartolina di Natale di Meghan e Harry con il piccolo Archie per un felice anno nuovo

E’ il primo Natale che Harry e Meghan si preparano a festeggiare negli Stati Uniti insieme al piccolo Archie. Forse anche il primo Natale che Harry non trascorre con la famiglia reale. Ma era impensabile che in questa situazione emergenziale, con una pandemia in corso, ruggini e malumori a parte, Harry e Meghan Markle sarebbero tornati nel Regno Unito per le feste. Ed ecco quindi che arriva anche la loro tradizionale cartolina di Natale; quest’anno è diversa dal solito. L’anno scorso ci avevano stupito con una dolcissima immagine del piccolo Archie. Per augurare un sereno 2021 e buone feste di Natale, scelgono invece una cartolina familiare, anche se non si tratta di una foto vera e propria. Mentre Harry e Meghan vengono paparazzati in giro per Los Angeles o Beverly Hills, il piccolo Archie sta crescendo senza essere mai beccato dei fotografi. E anche a Natale Harry e Meghan hanno deciso di tutelarlo, senza mostracelo quindi.

La cartolina di Natale di Harry e Meghan per Natale con il piccolo Archie

Come potrete vedere su questa bellissima cartolina natalizia che Harry e Meghan hanno condiviso sui loro account ufficiali, la famiglia posa tutta insieme per le feste di Natale, nel giardino della casa di Los Angeles .

Ma che bella la cartolina di Natale di Harry, Meghan e Archie 😍 pic.twitter.com/5d2MHBGONb— Kitri dancer (@classicalball85) December 24, 2020

Sul sito web dell’organizzazione con scopi benefici per i quali è stata realizzata questa cartolina, si leggono delle brevi dichiarazioni di Meghan Markle: “Quest’anno, come famiglia, abbiamo fatto donazioni a diversi enti di beneficenza pensando a voi”.

“Da un’organizzazione locale della California che aiuta le famiglie a uscire dai senzatetto, a due dei nostri patrocini nel Regno Unito: uno che sostiene il benessere degli animali e della comunità e l’altro, un fondo commemorativo per un caro amico che aiuta a educare i bambini e combattere la povertà in Uganda , abbiamo onorato il loro lavoro a nome di tutti noi ” ha detto la Markle.

Un portavoce della famiglia ha dichiarato: “La foto originale della famiglia è stata scattata a casa loro all’inizio di questo mese dalla madre della Duchessa“

E ancora: “Il piccolo albero di Natale, compresi gli ornamenti fatti in casa e altre decorazioni, sono stati selezionati da Archie e l’albero verrà ripiantato dopo le vacanze.”