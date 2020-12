Paolo Fox oroscopo 2021 da I fatti vostri: le previsioni per tutti i segni

Puntuale come sempre, anche oggi da I Fatti vostri è arrivato l’Oroscopo di Paolo Fox per il 2021. Grafici e previsioni segno per segno nel programma di Rai 2 con la classica precisazione di Paolo Fox che ha invitato tutto a diffidare dalle imitazioni, dalle previsioni fake e dai video che non sono suoi che circolano magari in rete. Ma anche il classico avvertimento che tutti gli anni Paolo Fox dà parlando del suo oroscopo per il nuovo anno: bisogna giocare con le stelle, verificare e non credere a tutto.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I Fatti vostri: tutte le previsioni segno per segno

Come di consueto quindi, anche alla fine di questo funesto 2020, è arrivato dalla trasmissione di Rai 2 condotta da Giancarlo Magalli, l’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno.

Vi ricordiamo che tra l’altro potrete comprare on line il libro di Paolo Fox con tutte le previsioni segno per segno per il 2021.

Oroscopo Paolo Fox da I fatti vostri: oroscopo ariete 2021

L’Ariete ha avuto un 2020 da dimenticare. I nati sotto il segno dell’ariete sono stati giù di corda, ma il 2021 sarà un anno di recupero. I pianeti che lo avevano bloccato tornano attivi. Già a febbraio ci sarà una concentrazione che lo aiuterà a ripartire alla grande dopo un periodo di sosta. Per le relazioni la primavera potrebbe essere risolutiva. Si troverà davanti a delle novità importanti. «Abbiate fiducia e contate su un pizzico di fortuna» ha detto Paolo Fox nel suo oroscopo dedicato al segno dell’ariete.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I fatti vostri: oroscopo toro per il 2021

E per gli amici del toro come sarà questo nuovo anno? Ce lo racconta anche in questo caso Paolo Fox che con il suo oroscopo da I fatti vostri parla di voglia di garanzie. Gli amici del toro infatti vogliono garanzie per le relazioni . Ma non solo, garanzie anche per i progetti perché questo è un anno che vi farà riflettere molto. I mesi centrali dell’anno saranno più importanti e fortunati, mentre i primi mesi del 2021 saranno un po’ più sottotono. In primavera e in autunno andrà meglio per i sentimenti, ma anche per la fortuna. Sul lavoro situazione stabile.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I fatti vostri: oroscopo gemelli 2021

Passiamo al segno dei gemelli con le previsioni di Paolo Fox da I fatti vostri. Il 2021 inizia in modo scoppiettante febbraio e marzo sono mesi importanti. Cielo di rinnovamento e tutte le cose che non vi piacciono più saranno chiuse. Sarà un 2021 fortunato, che partirà con un gennaio un po’ basso per poi recuperare. Ciò che nasce o si chiude il prossimo anno sarà favorevole. La primavera porterà particolari successi. Qualsiasi scelta dovrà essere compiuta entro i primi quattro mesi dell’anno o alla fine.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I fatti vostri: oroscopo cancro 2021

Secondo le previsioni di Paolo Fox per il nuovo anno, gli amici del segno del cancro riusciranno nel 2021 a liberarsi di un peso ingombrante. Siete certamente un po’ leggeri anche se in amore potreste essere scontenti soprattutto ad aprile. A Giugno vi troverete a decidere se portare avanti una situazione. Si parte un po’ bassi, ma l’estate sarà bella con Giove in ottimo aspetto. Piccole fortune in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I fatti vostri: oroscopo leone 2021

Nell’anno che si chiude oggi, gli amici del segno del leone sono stati delusi. Ma il 2021 sarà forse diverso da questo punto di vista. Da qualche giorno avete Giove e Saturno in opposizione. Ci sono anni in cui bisogna stare attenti ai rapporti che non funzionano e anche ai conti. La primavera porta consiglio. Giugno è un mese importante per fare scelte migliori. Gli amici del leone si dovranno fare forza: chiedere aiuto e chiudere dei percorso.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I fatti vostri: l’oroscopo della vergine

Quelli che hanno già passato un 2020 importante potranno contare su un 2021 che potrà consolidare le posizioni acquisite. Potreste avere qualche crisi in primavera, che è fonte di qualche dubbio. L’amore parte un po’ basso, ma poi recupererete. Per chi avrà ancora qualche problema da risolvere, la fine dell’anno potrebbe essere il momento migliore.

Oroscopo Paolo Fox da I fatti vostri: oroscopo bilancia 2021

Sembra proprio che il segno della bilancia andrà bene nel nuovo anno. Il 2021 potrebbe essere un grande anno. Una concentrazione di pianeti permetterà alla Bilancia di rilanciarsi. La primavera è la stagione migliore per rimettersi in gioco. Potrete sperimentare anche strade alternative sul lavoro. Giove e Saturno favorevoli vi aiuteranno, ma a maggio l’amore potrebbe subire qualche crisi.

Oroscopo Paolo Fox da i Fatti vostri per il 2021: l’oroscopo per lo scorpione

Sembra proprio che il 2021 per gli amici del segno dello scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox non inizierà nel migliore dei modi. Sarete infatti ancora un po’ disorientati nel nuovo anno. Attenzioni alle questioni legali ed economiche e a non provocare chi vi sta intorno. Andate con i piedi di piombo fino ad aprile, poi le cose si sbloccano. In amore e sul lavoro dovete cercare equilibrio nei rapporti. Fine dell’anno importante con una fase di recupero, ma occhio alle spese.

Oroscopo Paolo Fox da I fatti vostri: il 2021 per il sagittario

Non ci sono dubi sul fatto che il 2020 vi abbia certamente provato molto. Ma il 2021 si parte all’insegna del nuovo perché non avete più remore. Chi ha un amore importante potrà contare su una primavera di buoni auspici. Molto interessante la situazione a luglio per il lavoro. Adesso non ci sono dubbi e riuscirete ad avere situazioni migliori. Cercate nuovi orizzonti: occasioni a febbraio, ottobre e dicembre.

Avete chiuso il 2020 con tante risorse in meno, ma con qualche idea in più. Marzo molto interessante per i sentimenti. Sicuramente per quello che riguarda le previsioni di Paolo Fox la primavera e l’estate saranno i periodi migliori. Quello che è nato nel 2020 vi guiderà, ma il cielo vi mette in guardia per quanto riguarda le spese. Da tenere d’occhio la fine dell’anno che sarà sicuramente molto importante.

Oroscopo Paolo Fox 2021 da I fatti vostri: l’acquario per il nuovo anno

Giove e Saturno porteranno l’Acquario a rivoluzionare la propria vita. Segno protagonista, ma bisogna agire con prudenza. Febbraio è un mese importante per le relazioni perché nella prima parte dell’anno c’è il desiderio di cambiare vita o mansione. Innovazione anche a livello spirituale. Potrete contare su giugno, luglio e agosto. Per quanto riguarda la fortuna, da segnare sul calendario il mese di agosto.

Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni del segno dei pesci

Non inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per gli amici dei pesci. Siete sottotono per le relazioni sentimentali e per gli accordi professionali, ma marzo e aprile sono molto importanti per l’amore. Grazie a Giove potrete ripartire in primavera e a giugno. Quello che fate adesso è propedeutico per il 2022. Per cui forza e coraggio.