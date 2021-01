Di cosa si occupa un ingegnere forense?

Un ingegnere forense è un professionista che utilizza la propria esperienza e la propria competenza in ambito ingegneristico per applicazioni forensi. Si pensi, per esempio, al caso di un ponte che crolla: in una situazione del genere, gli enti istituzionali di riferimento potrebbero rivolgersi a un ingegnere con l’intento di capire in che modo il ponte è crollato, perché questo è successo e a chi devono essere attribuite le responsabilità di quello che è accaduto. Ma agli ingegneri forensi ci si può affidare anche se si è agenzie di pubblica sicurezza o avvocati per i casi di responsabilità da prodotto o in tutte quelle circostanze in cui l’insuccesso di un prodotto di ingegneria ha generato risultati non desiderabili.

Come lavorano gli ingegneri forensi

Come si può intuire, quindi, un ingegnere forense nella maggior parte dei casi si ritrova a lavorare con cause civili che presuppongono il coinvolgimento di prodotti il cui funzionamento ha assunto una piega inaspettata e non si è svolto nel modo che era stato previsto. Ciò non toglie che gli ingegneri forensi possano essere utili anche in cause penali. Sono numerose, dunque, le questioni legali che possono necessitare degli interventi di ingegneri dotati di comprovata esperienza: è ciò che avviene, tra l’altro, per le indagini relative a controversie sui brevetti. Nel caso di indagini che riguardano le richieste di brevetto, i prodotti che sono oggetto di brevetto vengono analizzati dagli ingegneri forensi che hanno il compito di verificare se essi siano originali o meno.

Il ruolo degli ingegneri forensi nelle cause penali

Un ingegnere forense in un caso penale può essere chiamato ad affrontare tematiche relative a condizioni diverse, sempre afferenti al campo ingegneristico, che hanno una certa rilevanza per la situazione. Per esempio, qualora una persona sia imputata per aver manomesso i freni di un veicolo di un’altra persona per causare un guasto e, di conseguenza, un incidente, ci si può rivolgere a un ingegnere forense per capire in che modo funzionano i freni e come si può agire per manometterli. Il professionista, poi, potrebbe essere chiamato ad analizzare diverse prove fisiche per capire che cosa è realmente accaduto e se l’imputato merita di essere accusato.

Le forze di polizia e le agenzie governative

Ci sono anche situazioni in cui i servizi e la competenza di un ingegnere forense possono tornare utili alle agenzie governative, come per esempio alle forze di polizia. In molte circostanze i professionisti di questo ambito lavorano per conto di imprese che sono specializzate proprio in ingegneria forense, o magari per società che producono veicoli e che hanno la necessità di innalzare gli standard di sicurezza della propria produzione. Gli sbocchi lavorativi per un soggetto che ambisce a diventare un ingegnere forense, comunque, non mancano: c’è chi trova un impiego come istruttore o come professore, per esempio, e non ci si può dimenticare di coloro che operano in qualità di consulenti nel campo dell’ingegneria forense.

Perché e quando l’ingegneria forense assume un ruolo importante

Gli ingegneri forensi, a seconda delle mansioni che sono chiamati a svolgere, lavorano non solo sul campo, ma anche in laboratorio: in tutti e due i casi si avvalgono di una vasta gamma di strumenti che sono in grado di maneggiare solo grazie alle proprie competenze avanzate. È evidente, quindi, che l’ingegneria può assumere un ruolo di primo piano anche in situazioni più astratte, come quando un imputato rilascia delle dichiarazioni che possono servire a produrre un alibi destinato a essere confutato da un ingegnere. Quando si ha a che fare con delle armi realizzate in casa, ci si affida a un ingegnere forense per capire in che modo sono state create, se sarebbero state in grado di funzionare e che livello di competenza era indispensabile per la loro progettazione.