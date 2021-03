Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 Sagittario: recupero per le coppie

Che mese sarà quello di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario? Ce lo svela come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci saranno molta meno tensione e quindi anche meno agitazione nei rapporti. Nel lavoro, Marte sarà in opposizione ma almeno potranno arrivare risposte. Per quanto riguarda la salute, ci sarà un bel recupero e tanta forza. Ma andiamo quindi a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario.

L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario

Come andrà il mese in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Sarà un mese interessante, in cui almeno non ci sarà troppa agitazione. Chi ha tradito il partner può recuperare ma proprio ad aprile si potrebbe incontrare una persona nuova e chissà. Saranno le prime due settimane le più importanti sotto questo punto di vista. I nati sotto il segno del sagittario vorranno provare delle nuove emozioni e questo non solo per chi è più giovane. Per loro infatti l’età è solo un numero. Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo di questo mese, dunque, chi è impegnato ma ha vissuto una crisi di coppia potrà ritrovare amore ed equilibrio ma solo se c’è veramente un sentimento. In questo mese chi ha intenzione di avere figli potrà almeno iniziare a pensare ad allargare la famiglia.

Lavoro – Marte sarà in opposizione ma rispetto al mese scorso si potrà recuperare e ricevere qualche risposta. I sagittario dovranno dare retta e ascoltare gli altri. Importanti potrebbero essere il 10 e l’11 del mese. Il periodo quindi è di recupero per il punto di vista professionale tanto che si potrà essere più intraprendenti. La crisi di quest’anno è innegabile e secondo Paolo Fox nella seconda parte di questo aprile si potrebbero avere più entrate sul piano economico. In questa settimane, tra l’altro, i nati sotto questo segno potranno emergere con creatività.

Salute – In questo mese il Sole, Venere e Mercurio saranno in buon aspetto e riusciranno quindi a regalare interessanti energie ai nati sotto il segno del sagittario. Ci sarà pure un bel recupero per quanto riguarda il punto di vista psicofisico. Potrebbe esserci dell’agitazione ma è praticamente normale visto che gli impegni sono tanti. I giorni migliori: 20, 21, 29 e 30.