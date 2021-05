Sergio Barzetti negativo, ma la mamma è in ospedale

Sono state settimane difficili le ultime per Sergio Barzetti, ha avuto il covid con sintomi che l’hanno costretto a letto e alla paura. Adesso sta bene, Barzetti è risultato negativo all’ultimo tampone, un risultato che è arrivato giusto in tempo per permettergli di partecipare alla prima Comunione e alla Cresima di sua figlia Anita. Resta ugualmente un periodo difficile per Sergio Barzetti perché la sua mamma è in ospedale, anche lei a causa di questo maledetto virus. Non ha raccontato come si è contagiato, ha spiegato che non pensava non gli sarebbe mai accaduto, perché sempre molto attento, perché ormai era passato del tempo dall’inizio della pandemia. Non è bastato, si è ritrovato debole, fino al punto di non riuscire ad essere lucido.

SERGIO BARZETTI FESTEGGIA LA PRIMA COMUNIONE DELLA FIGLIA

Sono feste diverse dagli altri anni, la pandemia ha reso tutto diverso ma le emozioni restano forti, soprattutto dopo un’esperienza brutta. “Una giornata indimenticabile… ore 17:50 arrivato esito del tampone: Negativo. Ore 18:05 ero già in chiesa dalla mia Anita che aveva Cresima e Comunione che emozione!” scrive Barzetti e prosegue ringraziando tutti ma poi chiede una preghiera per la sua mamma: “Ora preghiamo per la mia mamma in ospedale, lei è forte e ce la farò ne sono certo. Grazie a tutti”.

Mr Alloro, come lo chiama da sempre Antonella Clerici, non ha mai perso il buon umore, l’ottimismo. E’ rimasto in silenzio solo i primi giorni quando davvero stava malissimo, isolato nella camera di casa sua, coccolato e curato dalla sua famiglia. Appena ha potuto ha raccontato tutto a modo suo, come sempre un modo originale. Anche adesso che la mamma è in ospedale non perde l’ottimismo, sicuro che presto starà meglio, ascerà l’ospedale e potrà tornare a casa. Noi, non vediamo l’ora di rivedere Barzetti anche nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.