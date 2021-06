Gabry Ponte papà, è nata la figlia ma quanti misteri sul parto

Auguri a Gabry Ponte che è diventato papà della sua prima figlia, ma chi è la mamma della piccola? Non si sa niente sul parto, accanto a Gabry Ponte non appare nessuna compagna e nessuna informazione, possibile che sia così riservato da nascondere anche una gioia così immensa, da non condividerla o ci sono dettagli di cui il dj e producer non intende parlare? Tante domande e nessuna risposta e anche l’annuncio della nascita della figlia è arrivato in ritardo. A 48 anni Ponte è papà, ha scelto Alice come nome per la sua piccolina, che sta bene ed è nata di due chili e novecento grammi, ma queste sono le uniche informazioni, oltre alla data di nascita. Alice è nata il primo giugno ma il suo papà solo oggi, dopo più di una settimana, ha informato tutti sui social.

GABRY PONTE PRESENTA AL MOMDO SUA FIGLIA



Solo il nome della piccola e un cuore, poi ci sono le foto a parlare ed è evidente che Ponte abbia assistito al parto, che sia stato il primo a prendere la bimba tra le braccia. Continua a coccolarla tenendola tra le sue braccia. Alice è bellissima ed è avvolta nella sua copertina mentre il papà scatta un selfie, quello scelto per presentare la sua bimba.

A fine marzo l’annuncio della dolce attesa, ma di chi? Gabry Ponte ha mostrato l’ecografia ma anche in quel caso nessuna notizia della mamma. Ogni annuncio a tempo debito? Noi attendiamo ma non c’è dubbio che dopo l’intervento al cuore adesso sia il periodo più bello per il producer.

Tantissimi gli auguri tra i commenti di fan, amici e colleghi; tutti gli fanno le congratulazioni, i complimenti per la scelta del nome e per la bellezza della piccola, ma nessuno parla della mamma, nessuno fa i complimenti alla mamma.