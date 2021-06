Antonella Clerici e Fulvio Marino a pranzo insieme con le famiglie, hanno scelto Villa Sparina

Tra Antonella Clerici e Fulvio Marino c’è un legame speciale, che va ben oltre la collaborazione nello studio di E’ sempre mezzogiorno. In realtà Antonella Clerici con i protagonisti fissi del suo nuovo programma ha sempre un legame importante. Con Fulvio Marino però c’è un feeling speciale ma vale un po’ lo stesso anche per i telespettatori. Non a caso le ricette di Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sono le più attese, non a caso spesso sono le più golose, le più interessanti. Incredibile la quantità di impasti che l’esperto in farine riesce a tirare fuori senza fare annoiare il pubblico da casa. Fulvio Marino buca lo schermo, la sua generosità nel distribuire consigli e la sua umiltà, quella dei grandi che si sono fatti da strada con passione e da soli, sono sempre presenti. Ancora una volta la Clerici ha visto giusto portando Fulvio ogni giorno nella sua cucina nel bosco e dandogli uno spazio tutto suo.

ANTONELLA CLERICI A PRANZO CON FULVIO MARINO

Antonella Clerici è con Vittorio Garrone, Fulvio Marino mostra la sua piccolina di schiena, di certo c’è anche sua moglie. Un pranzo delizioso a Villa Sparina, un luogo incantevole, ovviamente immerso nella natura, a Gavi in provincia di Alessandria.

Cosa hanno ordinato? Mostrano un gustoso pollo mentre viene tagliato dal cameriere. Antonella Clerici non si è fatta mancare il vitello tonnato, è uno dei suoi piatti preferiti, uno di quelli che dice di cucinare in modo perfetto. Certo quello a Villa Sparia ha un aspetto davvero delizioso. Chissà se domani durante la puntata in diretta di E’ sempre mezzogiorno ci racconteranno qualcosa di questa bella giornata trascorsa insieme e del pranzo condiviso parlando magari di lavoro e della prossima stagione del programma. Antonella Clerici ha già anticipato che Fulvio ci sarà.