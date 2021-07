La sorella di Cristiano Ronaldo finisce in ospedale positiva al covid 19

“Questo è l’ultimo post che avrei voluto fare ho cercato di non farlo in questi giorni, ma siccome le notizie viaggiano veloci, e per rispetto verso chi mi segue e si prende cura di me e dei miei, condividerò con voi la verità” ha scritto Katia Aveiro sui social. La sorella di Cristiano Ronaldo ha postato ieri questa foto dall’ospedale dove è stata ricoverata a causa del covid 19. Lei che mesi fa aveva detto che il virus non le faceva paura e aveva preso sottogamba quanto stava accadendo nel mondo. Così sotto gamba da non essersi neppure vaccinata, come lei stessa racconta: “Sono stato beccata. Accidenti, dal 17 luglio sono positiva, sono stata in isolamento a casa e molto bene, pochi sintomi ma mantenendo il protocollo come dettano le regole, tutti a casa hanno preso meno di mia madre (grazie a Dio) il video che ho pubblicato per strada erano già stati fatti prima del positivo, (esempio lampante che da questa parte sanno solo poche cose sulla vera verità di internet, cioè non credono a tutto) purtroppo da venerdì scorso , il 23 sono peggiorata. “

La sorella di Cristina Ronaldo in ospedale positiva al covid

E ancora: “ho avuto la polmonite a causa del maledetto virus, insomma sono stata ricoverata in ospedale e qui Sto seguendo tutto bene, mi sto riprendendo grazie a Dio e grazie a questo servizio di Sesaram ( Funchal Hospital ) con un’équipe medica punta meravigliosa (giovane per lo più ma con pochi assi) e con una storia incredibile da raccontare, seguo gli stessi pensieri e convinzioni, non è un maledetto virus piantato nell’avidità di questo mondo che mi farà cadere, e l’ironia del destino mi venuto a trovarlo In questo piccolo angolo di paradiso, che è la mia terra, la mia gente è l’esempio che rimane è che nella vita ciò che abbiamo più giusto è l’amore per la nostra gente per le nostre convinzioni e il desiderio di essere felici con loro e per fare ciò che amiamo.“



Nel suo lungo post Katia Aveiro spiega: “Forse tengo un diario della mia vita quotidiana qui se il mio aspetto e la mia pazienza lo consentono, ma è davvero ok, sto reagendo bene ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa e soprattutto sto perdendo peso che avevo già guadagnato con questa torbida vacanza😅😅non tutto può andare male. E la mia famiglia è sempre lì per me. Per il resto segnalerò qui e solo per me in prima persona.

Vi amo, prenditi cura di te, vitamine, gioia, pace e voglia di vivere, il sistema immunitario ringrazia e previene tanto.

Credetemi. “