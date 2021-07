Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 capricorno: partenza sprint

Che mese sarà quello di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto il segno del capricorno. In amore, sarà un bel mese e le prime settimane saranno senz’altro le migliori per le questioni sentimentali. Nel lavoro, potrebbero arrivare delle interessanti opportunità nei primi quattordici giorni. Per quanto riguarda la salute invece, questo periodo potrebbe essere un po’ nervoso per via delle stelle. Ma per capirne di più vediamo come sarà nel dettaglio il mese di agosto 2021 secondo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno del capricorno.

Amore – Il mese partirà bene e le prime due settimane saranno le migliori soprattutto per chi cerca tanta passione. Quei rapporti che durano da tempo che possono essere diventati noiosi adesso ritroveranno un grande entusiasmo e più intrighi. Chi ha intenzione di avere un figlio potrà sfruttare le stelle di questo periodo, sempre che le condizione lo permettano. Interessanti gli ultimi due weekend di questo mese che potrebbero portare particolari emozioni. Se ci sono delle situazioni in sospeso che riguardano la casa adesso potrebbero sbloccarsi. La seconda parte di agosto però non sarà così tranquilla. Potrebbero esserci dei contrasti tra i giorni 25 e 26 del mese.

Lavoro – Buona partenza anche per il settore professionale. Non ci sarà spazio solo per le ferie ma pure per le buone occasioni soprattutto nelle prime due settimane del mese. Questo periodo porterà dei vantaggi, chi ha delle idee in mente, un progetto, potrà cominciare a metterlo in pratica. Pure per l’economia potrebbero esserci delle opportunità. Sarà quindi un mese di recupero. Tutti i nati sotto il segno del capricorno che hanno voglia di novità o comunque di qualcosa di nuovo, potrebbero fare pure delle richieste. Si potrebbe decidere di fare qualcosa di veramente innovativo anche per fare qualcosa di decisamente diverso e innovativo rispetto al solito. Secondo Paolo Fox si potrà quindi osare un po’ di più.

Salute – Durante la seconda parte del mese di agosto le stelle potrebbero portare del nervosismo. Le prime settimane saranno le migliori, ormai si sa. Importante selezionare i rapporti con gli amici, con le persone vicine. Bisognerà preferire la qualità alla quantità ma questa è già una caratteristica dei capricorno.