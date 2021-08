Giovanni Ciacci ringrazia Evelina Flachi: ha perso 20 chili e vinto contro la malattia

Giovanni Ciacci è dimagrito tanto, ha perso 20 chili ma non è ancora il suo risultato finale, ringrazia la dottoressa Evelina Flachi e sa che la strada è ancora lunga. Tutto sarà più semplice per lui che ha capito come combattere la bulimia, quella che è una vera malattia. Il peso eccessivo di Giovanni Ciacci era ormai diventato un problema anche per la sua salute ma con il giusto aiuto può già dire di essere ben più in forma di prima. E’ su Instagram che ha voluto condividere la sua trasformazione, il suo primo traguardo, condividendo come è riuscito a dimagrire. Da solo non poteva farcela, la bulimia era più forte di lui, poi si è affidato a chi a più professionisti. Oggi ringrazia tutti ma anche se stesso.

GIOVANNI CIACCI MOSTRA LA SUA TRASFORMAZIONE

Ha detto addio alla tv ma chissà dietro alla sua scelta quali pensieri ha nascosto. Ha perso venti chili in tre mesi e il suo fisico adesso è ben più leggero. Ciacci è orgoglioso e dalla Sicilia, dove si trova in vacanza, ha condiviso le nuove foto annunciando il suo traguardo.

“Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi -20 kg . Ancora il percorso e’ lungo , faticoso e pieno di tentazioni , ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo . La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide” poi il grazie alla professoressa Evelina Flachi e a tutti gli altri, dal personal trainer alle ballerine, anche a chi lo sta aiutando a continuare la sua dieta nel luogo in cui è in vacanza.

Poi la conclusione: “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”.