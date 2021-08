Oroscopo Paolo Fox settembre 2021 Leone: emozioni strane

Che mese sarà quello di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. Iniziamo dall’amore dove potrebbero nascere delle emozioni piuttosto strane in questo nuovo mese. Per il lavoro, si potranno avere delle novità soprattutto intorno alle prime due settimane. Per quanto riguarda la salute invece sarà bene prendersi del tempo per rilassarsi dopo un passato non troppo facile. Non ci resta altro che entrare di più nel dettaglio per capire come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese nasceranno delle emozioni strane secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Chi si è separato potrebbe non fidarsi più dell’amore e per questo in certi giorni potrebbero esserci delle tensioni. Il cielo potrebbe portare stanchezza per quanto riguarda le storie. Alcune giornate sarebbero da definire come stress test, soprattutto il 10, 12, 17. 18 e 25 di settembre. Ma anche da questo si potrà poi capire quanto amore c’è veramente e quanto esso è forte davvero. I nati sotto il segno del leone dovranno stare attenti a non mettere tutto in discussione. Per i leoni più giovani le stelle potrebbero essere diverse perché in questo mese si faranno incontri. Niente di definitivo. Ci saranno giorni con più passione e sono quelli del 21, 22, 26 e 27 di settembre.

Lavoro – Le prime due settimane del mese potrebbero portare novità. Secondo Fox chi ha messo in vendita una casa ma non ha avuto interessati potrebbe essere nervoso, per il suo oroscopo sarà necessario insistere. Dal 9 al 14 di settembre le cose non andranno bene per i rapporti professionali. Pure i dipendenti potrebbero essere agitati perché vogliono un miglioramento. Niente cambiamenti, i trasferimenti subiranno un ritardo. Per questo anche ciò che non va sarà da accettare. Bisognerà attendere.

Salute – Ultimamente potrebbero esserci stati problemi e difficoltà. Le cose del passato hanno giovato ed inciso anche sul fisico dei nati sotto il segno del leone. In questo mese sarà bene rilassarsi soprattutto perché all’inizio di settembre potrebbero pure nascere alcune tensioni.