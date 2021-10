Perché nel 2021 è importante dare un significato ai sogni

Tutte le persone sognano, chi consapevolmente e chi no. Si tratta di processi psicologici e biologici che la persona produce mentre dorme. Fin qui nulla di strano, perché ciò che interessa di più al sognatore è capire il significato dei sogni. È così da tempo immemore e continua ad esserlo anche al giorno d’oggi, nel 2021.

Sapere il significato dei sogni è una valvola che permette, il più delle volte, alle persone di vivere al meglio la giornata, avere uno spirito più propositivo e vedere il futuro con ottimismo. Il processo è simile a quello dell’oroscopo. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha trovato conforto nel sapere che il proprio segno zodiacale è destinato ad avere fortuna e successo. Allo stesso modo, sapere che sognare di volare può essere ricollegato – tra i vari sensi che gli si può dare – a quello di un futuro diverso, libero da vincoli, costituisce una valvola per il buon umore.

Il significato dei sogni per uscire da una spirale

Ecco perché, ancora nel 2021, tantissime persone hanno l’ambizione di trovare un’interpretazione ai propri sogni. Anche per gli psicologi e gli psicoterapeuti, in particolar modo negli ultimi anni, dare un senso a un sogno può “aiutare ad aiutare” un paziente a trovare la soluzione ad un problema che causa malumore o difficoltà a relazionarsi con le altre persone. Siamo umani, e in quanto umani appigliarsi a qualcosa che ci fa stare bene ci rende curiosi, alle volte frenetici di sapere e avere delle risposte.

Il fatto che un sogno possa avere differenti interpretazioni porta le persone a trovare a tutti i costi quella con una connotazione positiva. Pur non esistendo una scienza alla base, i professionisti che utilizzano il significato dei sogni – anche quelli vividi – nelle terapie sono convinti che possano avere una grande utilità per sbrogliare delle situazioni difficili e condurre i propri assistiti verso un percorso di recupero e, perché no, di rinascita.

Per chi si è preso la briga di trovare il significato dei sogni – e stiamo parlando di luminari del passato che per quanto controversi hanno segnato un’epoca, stiamo parlando di Sigmund Freud e Carl Gustav Jung – è fondamentale orientarsi tra i diversi sensi che le immagini oniriche possono avere. Ci sono infatti molti fattori che influiscono nella traduzione dei sogni in un significato reale. L’interpretazione deve avere una base solida, essere fatta in maniera rigorosa, per evitare che alcuni segnali possano essere equivocati e il messaggio che il sogno veicola equivocato.

Un sogno, molte interpretazioni possibili

Per questo motivo l’analisi di un sogno può essere effettuata con cognizione da un professionista che ha i mezzi per farlo. Chi? Lo psicoterapeuta, ad esempio, può valutare diversi aspetti rilevanti, come ad esempio:

la storia di vita del paziente

gli aspetti più rilevanti della sua personalità

i problemi per i quali ha deciso di intraprendere un percorso psicoterapeutico

gli elementi “occulti” del suo inconscio (nel campo della psicanalisi)

Se è vero che sognare un gatto può rimandare alla necessità delle persona di avere più affetto o sognare di affogare può significare che qualcosa opprime il sognatore, è anche vero che gli indizi che si possono cogliere dalle immagini oniriche devono essere considerate e correlate al vissuto della persona e alle proprie emozioni, anche quelle più nascoste e meno evidenti.