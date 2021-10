A tavola con Antonella Clerici, il nuovo libro di ricette per chi ama le favole

E’ uscito oggi il nuovo libro di ricette di Antonella Clerici. “A tavola con Antonella” il titolo del secondo libro dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Abbiamo ormai perso il conto dei libri di cucina della Clerici, incredibile come da La prova del cuoco a oggi con il nuovo programma del mezzogiorno riesca e riescano a suggerire ancora nuova idee, nuove ricette. Ancora una volta le ricette sono con i suoi cuochi speciali, quelli che ha voluto nella sua nuova cucina di E’ sempre mezzogiorno, sono gli amici che fa entrare tutti i giorni nella sua cucina nel bosco. La conduttrice avrebbe voluto come set Arquata Scrivia, il suo mondo, fare entrare il suo pubblico nella sua vita, poi ha portato la sua favola nella cucina di Rai 1. Ed è anche di favole che racconta il nuovo libro di ricette di Antonella Clerici.

Antonella Clerici presenta il nuovo libro “A tavola con Antonella”

“Il nuovo libro di Antonella Clerici nasce dalla profonda amicizia che negli anni si è creata tra lei e gli chef che ha incontrato nel suo percorso, le sue “stelle”. In questa raccolta di ricette corali troviamo i loro migliori piatti” questa la presentazione e la Clerici ne è così entusiasta, come se fosse la sua prima raccolta di piatti da preparare in casa per gli amici e la famiglia.

“Ogni volta è una gioia immensa!” scrive la Clerici annunciando “New libro grazie a tutti i cuochi di E’ sempre mezzogiorno. Dedicato a chi ama le favole e la cucina”. Ci sono quindi tutti i suoi cuochi nella nuova raccolta di ricette, ci sono i protagonisti che ha sempre voluto con lei in tv e anche i nuovi cuochi, quelli che hanno saputo sorprenderla. In tanti anni di esperienza le basta davvero poco per capire se una scelta in tv può essere vincente e i suoi cuochi quest’anno lo sono tutti.

