La leggerezza di E’ sempre mezzogiorno è da record di ascolti per Antonella Clerici

Un programma che piace al pubblico e che ha riacceso la fascia del mezzogiorno di Rai 1. Non ci sono dubbi. E in questa stagione televisiva non era facile riottenere numeri in linea con quelli della passata edizione di E’ sempre mezzogiorno, quando milioni di italiani erano in casa costretti dal lockdown a lavorare anche davanti alla tv! Antonella Clerici ha trovato tutti gli ingredienti giusti per il programma. E’ sempre mezzogiorno non è diverso da format come La prova del cuoco, lo abbiamo detto spesso, ma è la cifra della conduttrice a dare una marcia in più al programma. Il suo pubblico ama la sua leggerezza, la sua simpatia, la sua spontaneità. Una conduttrice professionale che ascolta, sa apprezzare il suo pubblico, ama il cibo e ama i suoi ospiti che si divertono con lei come se appunto, fossero nella sua casa nel bosco. Tutta la serenità che Antonella con il suo programma cerca di portare nelle case degli italiani arriva e si sente. Ed è anche per questo che gli ascolti del programma di Rai 1 vanno bene, nonostante la concorrenza di Canale 5 con Forum che tiene sempre testa.

Il mese di settembre si chiude alla grande per la squadra di E’ sempre mezzogiorno: puntata più vista della stagione, per ora ma di certo, nelle prossime settimane, arriveranno altri grandi risultati.

Settembre si chiude con un record di ascolti per E’ sempre mezzogiorno

Considerando che Antonella Clerici è tornata a collocarsi in una fascia oraria che registrava ogni giorno ascolti tra il 12 e il 13% di share, il suo è un piccolo miracolo. Ieri, E’ sempre mezzogiorno ha sfiorato il 17 % di share, conquistando per la chiusura del mese, un record autunnale che potrà migliorare certamente nelle prossime settimane. Ascolti a parte, il programma piace per le ricette semplici che vengono date, per i preziosi consigli, per la sincerità di tutti i partecipanti. E non è poco in una tv dove spesso, tutte le cose vengono costruite a tavolino.