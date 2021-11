E’ finita: festa a sorpresa per Carolina Marconi dopo l’ultima chemio

Finalmente il giorno tanto atteso per Carolina Marconi è arrivato, l’ultima chemio e il desiderio che tutto sia passato, che non ci siano altre cure da fare, che il cancro al seno resti solo un brutto ricordo. La forza di Carolina Marconi è incredibile, la sua positività contagia tutti ma è la sua famiglia, sono i suoi amici più cari a darle tanto coraggio. E’ dalla prima chemioterapia che l’ex gieffina attendeva questa data, quella dell’ultima chemio, tutto per potere poi festeggiare. Non immaginava però che la festa arrivasse subito, appena tornata a casa. La sua casa piena di palloncini rossi, di cose deliziose, di musica, allegria, frasi dedicate a lei. Un’emozione fortissima per Carolina che non esita un attimo a togliere la parrucca e mostrarsi come sempre bellissima anche con la sua pelatina.

Carolina Marconi festeggia l’ultima chemio e ringrazia tutti

Sa bene che non è finita, dovrò fare continui controlli ma sa anche che il peggio è passato, lo ripete a tutti “che tutto passa, sempre”.

“Non vedo l’ora di riprendere in mano la mia vita di levarmi questo port in vena x farmi delle sane e tranquille dormite ..tornare a fare sport giocare a paddle ,a tennis,a ballare il tango vorrei fare tutto ..soprattutto tornare a respirare la libertà di vivere ..riprendere le mie forze e vedere un po’ di ricrescita nella mia testolina Pelatina” aveva scritto prima dell’ultima chemio e adesso può piano piano riprendere le forze e tornare alla vita.

“Non ci credo ..sono arrivata fin qui e veramente non so come abbia tirato fuori questa forza incredibile..che credo sia in ognuno di noi ma che spesso ci dimentichiamo di far emergere..mi sono sentita quasi un supereroe in questo duro percorso ..una piccola Wonder Woman Pelatina” non ha dormito l’ultima notte, l’emozione era fortissima.

“Vorrei ringraziarvi per la compagnia in questi mesi ,veramente il periodo più difficile della mia vita ..l’avete reso meno pesante..sentire tutto questo affetto meraviglioso ,siete stati di grande aiuto ..non lo dimenticherò mai vi voglio bene che Dio vi benedica tutti” è il suo grazie ai follower che non l’hanno mai lasciata sola ma sono tante le persone che hanno vissuto con lei la malattia, la lotta al cancro, sono in tante a dire grazie anche a lei.

