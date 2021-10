Carolina Marconi nuda: “Il tumore mi ha ucciso in tanti modi”

Carolina Marconi nuda nella vasca da bagno, una foto in bianco e nero senza filtri per mostrare se stessa come è realmente oggi. Il tumore l’ha trasformata e ammette che il cancro al seno contro cui sta combattendo l’ha uccisa in tanti modi. Senza capelli, senza un corpo perfetto ma Carolina Marconi si fa forza ancora una volta e mostra la dura realtà. Sui social è seguitissima, i suoi messaggi sono importanti, Carolina Marconi parla di prevenzione, di amore verso se stessi, ricorda cosa è importante e per farlo si mostra, corpo, faccia e anima. Non è facile ma non mostra le lacrime, ammette però i momenti duri ma adesso è pronta a rinascere, è per questo che su Instagram si mostra nuda. Il 10 novembre si avvicina, è la data della sua ultima chemio, poi spera che tutto sia finito, di avere vinto contro il cancro.

Carolina Marconi: “Ho una voglia di vivere che non so dirvi”

“Questa sono io oggi…. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi ..nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi”. Carolina Marconi si mostra nel modo più reale possibile.

“Qui..mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro… dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve… quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili”.

Il 10 novembre sta per arrivare ma a tutte dice: “Sta finendo il mese rosa della prevenzione ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre…”. Non molla e invita le donne a non avere paura di controllarsi.

