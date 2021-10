Carolina Marconi senza ciglia e sopracciglia mostra come si trucca

Carolina Marconi continua ad essere l’influencer che regala forza e consigli preziosi. La chemio le ha fatto cadere non solo i capelli ma anche ciglia e sopracciglia e lei mostra sui social come si trucca. Come si risolve il problema se una donna non ha più ciglia e sopracciglia? Carolina Marconi è sempre bellissima, sempre truccata in modo perfetto e non fa mistero dei suoi trucchi. Nelle sue stories consiglia come fare e lei ha risolto con le ciglia magnetiche e con la matita giusta. Ciglia e sopracciglia in questo modo appaiono ancora più belle, è incredibile come Carolina Marconi riesca sempre a trovare il lato positivo. In tante le chiedono consigli su mille cose e lei è sempre presente, così generosa ma ammette che dare forza a chi come lei sta combattendo la battaglia contro il cancro le regala altra forza.

Carolina Marconi mostra come applica le ciglia e disegna le sopracciglia

“Ragazze, per tutte quelle che mi chiedono di ciglia e sopracciglia, mi sono cadute tutte, ma io ho risolto acquistando le ciglia finte magnetiche che vanno messe con eyeliner. Vi faccio vedere” ed eccola che spiega che è facilissimo e che il risultato è veramente bello.

Poi passa alle sopracciglia: “Ecco qui la matita, ha un effetto microblading, Io vado a ripassare la forma come se fossero piccoli peletti, poi con la spatoletta sfumo” le disegna grosse e marcate perché è quello l’effetto che le piace.

Poi è la volta del look, Carolina indossa una nuova parrucca, bionda fatta con i capelli veri. E’ un regalo di una sua amica ma dopo averla indossata capisce che il biondo non le dona e la regala a una delle sue follower. Bellissima sfoggia un outfit dopo l’altro davanti allo specchio della boutique Aloha Roma, è tra le influncer più semplici e vere.

