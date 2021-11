Gravissimo lutto per Fabio Basile: addio a Micheal suo fratello

Lo abbiamo imparato a vedere sorridente nei programmi televisivi ai quali ha partecipato, lasciando sempre il segno. Questa volta però il cuore di Fabio Basile è colmo di dolore e disperazione, per quello che è successo. Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia del judoka. Improvvisamente è morto a 31 anni Michael Basile, il fratello di Fabio campione olimpico nel judo a Rio 2016. La prima a dare la notizia è stata la signora Tiziana, mamma del judoka che ha comunicato la morte di suo figlio. Non si poteva più aspettare, e in attesa di sapere quando sarà celebrato il funerale, l’addio per Michael al momento arriva dai social. Proprio poche ore fa, postando un video che mostra anche il percorso di Michael nel mondo del judo, Fabio ha scritto un post pieno di dolore: “Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto”. Mentre la madre con dolore lo ha voluto ricordare: “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro”. Tantissimi i messaggi arrivati alla famiglia Basile. Fabio non ha aggiunto molto altro, ha solo detto che nelle prossime ore darà informazioni sui funerali di suo fratello, per chi volesse dare un ultimo saluto al trentenne.

Lutto per la famiglia Basile: è morto il fratello di Fabio

Al momento si sa ancora pochissimo sulle cause della morte del fratello di Fabio Basile. Secondo quanto si legge su Fanpage: “Venerdì scorso i familiari avevano chiamato Michael più volte, ma lui non aveva risposto e naturalmente la preoccupazione è montata velocemente, una volta giunti nell’abitazione del maggiore dei fratelli Basile purtroppo hanno trovato Michael senza vita, probabilmente è morto a causa di un arresto cardiaco. L’autopsia dovrà stabilire la causa della morte.” Ed è per questo motivo che ancora la famiglia di Fabio non ha una data per il funerale di Michael, prima infatti bisognerà stabilire quelle che sono le cause della morte.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Fabio e la sua famiglia, tanta la commozione per chi sa bene quanto il judoka fosse legato a suo fratello, dal quale aveva preso la passione per lo sport e per il judo, proprio come si vede nel video che ha scelto di postare per salutarlo.

