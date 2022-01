Grafici Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: i mesi migliori

Come sarà il nuovo anno 2022 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Sono ancora i primi giorni di questo anno nuovo e in tanti sono curiosi di scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. Fox è stato ospite dell’ultima puntata del 2021 de I Fatti Vostri, e proprio in tv ha illustrato i suoi nuovi grafici annuali, segno per segno e mese per mese. Se vi siete persi il grafico del vostro segno, dell’acquario, non c’è bisogno di disperare perché ci abbiamo pensato noi. Come sarà il nuovo anno per gli amici nati sotto il segno dell’acquario? Prima di illustrare i grafici di Paolo Fox, vi ricordiamo che potrete leggere sul nostro Ultime Notizie Flash, le previsioni approfondite con l’oroscopo dettagliato del nuovo anno.

Eccole per voi:

Come andrà il nuovo anno 2022 in amore per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Paolo Fox ha spiegato che: “Si parte molto bene per i sentimenti. A marzo Venere sarà nel segno quindi l’acquario in questo periodo può dare tanto. E’ affascinante e può anche decidere di vivere degli amori trasgressivi, un po’ particolari. L’acquario è sempre un po’ indeciso: da un lato vorrebbe il rapporto di coppia, dall’altro però si sente asfissiato se il rapporto di coppia diventa geloso, troppo morboso. Quindi spesso l’acquario preferisce una amicizia amorosa. Quelli che sono sposati da anni dovranno stare un pochino attenti”.

E per il lavoro, cosa ci sarà da aspettarsi in questo nuovo anno? “Tutta la prima parte dell’anno è molto favorevole per il lavoro (e per gli incontri). Abbiamo un Giove attivo. Giugno e luglio sono i mesi migliori per firmare un accordo. Saturno resta nel segno e rappresenta i soldi” ha così spiegato Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai 2.

Grafici Paolo Fox acquario oroscopo 2022: quali sono i mesi migliori?

Dopo aver spiegato come andrà in generale il nuovo anno, Paolo Fox si è poi concentrato sul grafico degli acquario per questo 2022. “Marzo e aprile saranno mesi che potranno concedere qualche lusso in più” ha spiegato Fox. Ci sarà un crescendo già ad inizio anno e i primi mesi saranno i migliori.

