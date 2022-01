Brigitte Bardot non si vaccina: “Sono allergica, la morte prima o poi arriverà”

Brigitte Bardot è tra le persone che non intendono vaccinarsi, ha 87 anni e pensa che prima o poi la morte arriverà. Su questo non c’è dubbio ma ha anche spiegato di essere allergica ai prodotti chimici. E’ in un’intervista al magazine francese “Gala” che l’attrice ha espresso la precisa intenzione di non vaccinarsi contro il Covid-19 perché “allergica a tutti i prodotti chimici”. Brigitte Bardot ha rifiutato anche altri vaccini in passato, anche quando ha viaggiato verso l’Africa. In quel caso era necessario fare il vaccino contro la febbre gialla ma la Bardot l’ha evitato e oggi confessa che i suoi medici fecero un certificato falso. Soddisfatta di non averlo fatto e di non volere fare altri vaccini: “Sono partita e tornata in piena forma”.

Brigitta Bardot vive in Francia, il rischio è alto ma lei non si vaccina

Rifiuta del tutto qualunque vaccino, l’ha spiegato in modo molto chiaro. Al Gala ha raccontato: “Anche quando ho viaggiato verso l’Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell’epoca avevano redatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma”. Impossibile farle cambiare idea anche se ha 87 anni e vive in una zona in cui il rischio è elevato.

Sta bene, ha quasi 90 anni e si lamenta solo di un’artrosi che la costringe a camminare con le stampelle. Niente che la musica possa fermare; se arriva una rumba lei si lancia, ha voglia di muoversi.

Ovviamente resta un suo pensiero quello che essendo allergica ai prodotti chimici non può vaccinarsi. Le sue idee sui vaccini sono ben precise, ma è una fortuna che siano in pochi a pensarla come l’attrice francese, altrimenti oggi si morirebbe ancora per malattie che grazie ai vaccini non esistono più. Brigitte non ha paura della morte ma del vaccino.

