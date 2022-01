Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: il mese per tutti i segni

Che mese sarà quello di Febbraio 2022 per tutti i segni zodiacali? Per scoprirlo ci affidiamo come sempre all’oroscopo di Paolo Fox che, con il suo libro, ci spiega perfettamente come sarà questo nuovo periodo dell’anno per ogni singolo segno zodiacale. In questo articolo andremo così a scoprire meglio come andranno queste settimane del mese in amore, lavoro e in salute. Così da capire come procederà questo primo periodo del 2022 e vedere che cosa ci regalerà febbraio. A questo punto non ci resta che vedere che cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali.

Ecco tutte le previsioni per l’oroscopo di tutti i segni zodiacali per il mese di febbraio 2022 secondo Paolo Fox

Scopriamo insieme come sarà questo nuovo mese secondo Paolo Fox!

Ariete: Non è detto che il tanto impegno porterà ai graditi risultati. Ci saranno anche settimane difficili. Per l’amore e soprattutto per le coppie che hanno avuto dei problemi sarà davvero fondamentale cercare di non innervosirsi. I primi giorni del mese non saranno troppo favorevoli dal punto di vista della salute.

Toro: Bene sul lavoro già per il semplice fatto che a febbraio si potrà guadagnare di nuovo terreno. Attenzione al cinismo, soprattutto per i cuori solitari. Venere sarà in buona posizione in questo nuovo mese. Fisicamente non sarà sempre così facile e si penserà persino di mollare ogni cosa.

Gemelli: Ci sarà un po’ di confusione, mancherà la giusta chiarezza sui progetti futuri, sulle cose da fare. Le stelle potrebbero mettere a rischio l’amore e in particolare quei rapporti che sono iniziati ancora da pochi mesi. Ci sarà agitazione e nervosismo ma questo non significa che sarà un mese del tutto complicato.

Cancro: A livello professionale ci sarà poca serenità ed in effetti bisognerà evitare di dare ogni cosa per scontata. Problemi possibili anche per i sentimenti dove si capirà che c’è qualcosa che non sta andando proprio per il verso giusto e ci saranno dei periodi difficili in questo mese. Pesantezza e fatica anche dal punto di vista della salute e del benessere.

Leone: Nonostante un paio di opposizioni, sarà un mese interessante per avere dei contatti con altre città. Occhio a quelle storie che durano da tanto a febbraio. Per altro mancherà la giusta passione in queste settimane. Per fortuna avrete almeno un miglioramento per il fisico e dal punto di vista psicologico.

Vergine: Sul posto di lavoro ci sarà bisogno di parecchia organizzazione. Decisamente meglio per i sentimenti con delle stelle che renderanno tutto più interessante per le emozioni. Durante le prime due settimane del mese ci sarà anche una grande forza.

Bilancia: In ufficio ci saranno giornate complicate e bisognerà avere parecchia pazienza per affrontare tutto. In amore si dovranno tenere gli occhi aperti da quei rapporti difficili, praticamente impossibili. Disagi per la salute, sarà meglio evitare ogni tipo di esagerazione.

Scorpione: Febbraio inizierà molto bene per ciò che concerne il lavoro. Ma le buone notizie arriveranno pure per i sentimenti visto che Venere sarà del tutto favorevole durante il mese. Per la salute, da giorno 18 ci sarà un bel recupero e miglioramento.

Sagittario: Attenzione a come vi muoverete in questo mese perché sarà importante andarci piano soprattutto con il lavoro. Dovrebbe essere invece un periodo decisamente interessante per chi ha intenzione di allargare la famiglia con l’arrivo di un bambino, di un figlio. Grandi energie in fatto di salute.

Capricorno: Stelle in posizioni importanti, i più giovani potrebbero essere favoriti soprattutto dall’aspetto di Urano. Il pianeta dell’amore sarà sempre attivo in questo mese di febbraio perciò non dovrebbe mancare nemmeno la passione. Previsti recuperi.

Acquario: Da metà mese ci sarà Mercurio nel segno e questo aiuterà decisamente dal punto di vista della professione. E i pianeti saranno in buon aspetto per l’amore proprio a partire dallo stesso periodo, per altro durante il giorno in cui si festeggia San Valentino. Attenzione a non correre troppo, potrebbero esserci conseguenze.

Pesci: Le stelle saranno davvero buone e per questo potrebbero esserci delle interessanti opportunità lavorative. Bene pure per l’amore perché ci saranno delle emozioni forti o addirittura anche importanti. Per la salute, invece, sarà un periodo buono soprattutto per chi deve iniziare delle cure.

