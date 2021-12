Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: il mese per tutti i segni

Che mese sarà quello di gennaio 2022 per tutti i segni zodiacali del nostro oroscopo? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo periodo, il primo mese del nuovo anno, in amore, lavoro e salute per tutti i segni. Finalmente capiremo meglio come inizierà il 2022, che tipo di mese sarà questo, se sarà migliore rispetto a quello precedente. A questo punto non ci resta che andare a scoprire che cosa ci dice Paolo Fox con il suo oroscopo per gennaio 2022, segno per segno.

Ecco tutte le previsioni per il mese di gennaio 2022 secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Andiamo a vedere che cosa dice Paolo Fox per questo primo mese del nuovo anno!

Ariete: ci si potrà mettere di nuovo in gioco e anche chi ha perso il lavoro adesso potrà cercare di avere una rivincita e di recuperare. Per l’amore Venere sarà contraria e proprio per questo le relazioni ormai concluse non si potranno più riprendere. Sarà un po’ difficile mantenere la calma in questo primo mese dell’anno nuovo.

Toro: Venere in posizione favorevole proteggerà l’amore mentre per il lavoro sarà davvero importante essere prudenti fin da subito. Nonostante tutto gennaio sarà favorevole soprattutto grazie a Giove che si troverà in buon aspetto.

Gemelli: il nuovo mese e quindi il nuovo anno, partirà un po’ a rallentatore almeno per quanto riguarda le questioni professionali. Per chi inizierà nuove storie d’amore potrebbe mancare la passione all’inizio. Chi ha avuto una crisi dovrà stare attento. Bisognerà davvero evitare gli azzardi e le esagerazioni.

Cancro: un inizio anno interessante che potrebbe subito portare delle novità sul piano lavorativo. Ci saranno anche le giuste energie. Amore per niente attivo ma potrebbe essere tutto legato al fatto che ci sono troppe cose da fare a livello professionale. Ci sarà stanchezza, un gennaio piuttosto faticoso ma almeno ci saranno dei risultati.

Leone: ci saranno ancora problemi da affrontare per il lavoro ma sarà un mese che comincerà con la riscossa nonostante un po’ di stanchezza. Tanto da pensare per la professione ed infatti i sentimenti potrebbero risentirne, sarà un gennaio neutro per l’amore. Occhio alle esagerazioni e ai troppi sforzi fisici.

Vergine: Sarà il caso di non esagerare visto che siamo ancora all’inizio dell’anno. Potrebbero esserci novità per il lavoro. Venere porterà a riconciliazioni e a nuovi incontri per i single. Un mese buono anche per iniziare delle cure.

Bilancia: per il lavoro ci sono ancora delle questioni rimaste in sospeso che devono essere risolte. Il pianeta dell’amore sarà in posizione contraria e questo potrebbe portare a scontri e discussioni. Ci saranno davvero tanti alti e bassi e bisognerà fare attenzione pure alla forma fisica.

Scorpione: ci sono buone premesse e potrebbero esserci anche delle buone occasioni per il lavoro. Situazione più instabile per l’amore perché sarà un gennaio pieno di momenti oscillanti. Un mese abbastanza frenetico ma non significa che sarà difficile da affrontare.

Sagittario: per la professione e i progetti potrebbero esserci un po’ di pensieri e ansie, forse c’è stata una ingiustizia nel passato. Possibili intoppi per le coppie e molto potrebbe essere dettato dal lato finanziario. Un mese in cui si potrebbe far sentire qualche segno di stanchezza in più.

Capricorno: energie e buone occasioni per il fronte lavorativo in questo inizio 2022. Bene pure in amore con Venere in buona posizione. Le emozioni non mancheranno ma anzi. Bisognerà però fare attenzione a qualche problema fisico ed in particolare alle articolazioni.

Acquario: il nuovo mese partirà un po’ sottotono almeno per quanto riguarda l’attività lavorativa. Per l’amore, in un rapporto bisognerà entrarci dentro, essere maggiormente coinvolti. Possibili nuove esperienze in arrivo per i single. Attenzione alle stress, soprattutto per quanto riguarda le domeniche in famiglia.

Pesci: sarà un gennaio di recupero per l’aspetto professionale e dei progetti di lavoro. Potrebbe tornare il desiderio di amare e le coppie che non hanno avuto dei disagi adesso saranno ancora più forti. Questo mese potrebbe essere un po’ faticoso dal punto di vista fisico e potrebbe essere un po’ di agitazione.

