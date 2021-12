Oroscopo Paolo Fox 2022 capricorno: come andrà l’anno nuovo

Come andrà il 2022 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Per scoprirlo ci affideremo al nuovo libro dell’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In questo articolo parleremo proprio di questo, di come sarà in generale il nuovo anno e che cosa cambierà rispetto al 2021 che ci stiamo lasciando alle spalle. Più in avanti, invece, andremo ad analizzare l’oroscopo più nel dettaglio, mese per mese. Quindi continuate a seguirci se volete scoprire come andrà per voi! Tornando al 2022…Vediamo quelle che sono le previsioni per il nuovo anno di Paolo Fox con le ultime news sui nostri amici e le nostre amiche nati sotto il segno del capricorno.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 per tutti i nati sotto il segno del capricorno

Ecco come andrà il nuovo anno per loro

In questo nuovo anno si avrà una prospettiva differente e per questo si affronteranno i problemi in modo diverso. I capricorno quindi saranno più costruttivi rispetto al vecchio 2021. Si potrà quindi trovare la giusta soluzione utilizzando la logica. Giove sarà favorevole già a partire dall’inizio del 2022 e questo è un aspetto chiaramente positivo. E’ bene sapere che dalla primavera potrebbero arrivare parecchi pensieri in mente. Molti, per esempio, proprio intorno al mese di maggio, potrebbero andare in cerca della propria autonomia. L’oroscopo di Paolo Fox spiega anche che in questo nuovo anno i capricorno devono dare attenzioni alla famiglia. A questo proposito potrebbero esserci delle spese in più riguardo alla casa o all’arrivo di un figlio.

Verso la metà del nuovo anno, determinate relazioni potrebbero dover lottare ancora di più per il bene della coppia e per superare i problemi, soprattutto se ultimamente ce ne sono stati tanti. Magari nell’ultimo periodo potrebbe essere venuta a mancare pure la giusta complicità. Paolo Fox definisce i nati sotto questo segno come dei romantici in incognita che sembrano sempre un po’ distaccati. E’ giusto sottolineare che non si possono tenere sotto controllo i sentimenti come spesso non si può tenere a bada tanto altro. Secondo l’oroscopo, infatti, i sentimenti dovrebbero uscire fuori, non bisognerebbe tenere tutto dentro ma lasciarsi andare un po’ di più. Quello che sarà importante durante questo nuovo anno sarà sicuramente il fatto di essere più leggeri, mettendo finalmente da parte anche le critiche e situazioni di questo tipo.

Per comprare il libro di Paolo Fox su Amazon

L’Oroscopo di Paolo Fox 2022 da Acquista Ora

Vi auguriamo di passare un sereno 2022!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".