L’addio di Costantino della Gherardesca a mamma Costanza: “La persona che mi ha voluto più bene”

La notizia della morte della signora Costanza è stata in qualche modo resa pubblica dalle parole di Barù, il concorrente del Grande Fratello VIP 6 che nella casa, aveva parlato con alcuni amici di un lutto molto importante che aveva subito. Sua nonna è venuta a mancare e quella nonna è la mamma del suo adorato zio Costantino della Gherardesca che poche ore fa via social, ha ricordato una persona che è stata per lui più che speciale: “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. ” Con queste parole inizia il lungo post che Costantino ha dedicato a mamma Costanza sui social. La nobildonna si è spenta a 83 anni, pare che da tempo combattesse contro un brutto male.

“Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella @oppily . Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici” ha continuato Costantino con il suo addio pubblico.

L’ultimo addio di Costantino della Gherardesca per la sua mamma

“Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere. Rischio dì offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera, anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne. Per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente, e spesso un’amica forte ma di larghe vedute. Anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita ” ha spiegato Costantino.

E poi un messaggio dolcissimo per la sua mamma: “Cara mamma, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più “ordinari” (come dicevamo con Francesco) sono di nuovo single. Ma ho tanti amici, tra cui il tuo amato Daniel e Federico con cui andavo in 🛷 slittino. Il tuo adorato Rudy, che ti fa tanto ridere e consideri “una persona speciale”, non é molto presente ma ci penserà Olympia a dargli un calcio nel culo.”

Non ha perso l’ironia Costantino che ha salutato davvero con bellissime parole la sua mamma.

