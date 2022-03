Harry e Meghan a cena con la cugina Eugenia: ci sono legami che non si spezzano

Sono foto bellissime quelle che pubblica la rivista Chi, sono le immagini di Harry e Meghan a cena con la cugina Eugenia. Il legame tra i cugini reali non si spezza, lo dimostrano le risate dei duchi di Sussex, quelle di Euegnie di York, le loro smorfie a tavola. In quel contesto c’è tutta la serenità di una famiglia riunita a tavola. Sono insieme in un ristorante di Santa Barbara, insieme come tanto tempo fa. Vista mare, luci basse, sorrisi e risate; la rivista di Alfonso Signorini sottolinea l’atmosfera, gli ingredienti di questa cena. Protagonisti a quel tavolo sono Harry e Meghan Markle con Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank. Sono foto esclusive, sono quelle della reunion in California.

Dopo due anni Harry d’Inghilterra rivede la cugina Eugenia

Harry d’Inghilterra ha ritrovato dopo due anni la sua adorata cugina ma è anche il primo membro della famiglia reale che riesce ad incontrare dopo il distacco. Colpa del covid, della pandemia, ma non solo. Harry è tornato a casa solo per il funerale del nonno e anche in quella occasione non si sa cosa sia accaduto davvero con il fratello William, con il padre, il principe Carlo.

Il ristorante scelto dai cugini è a Santa Barbara, a poca distanza dalla villa dove risiedono Harry e Meghan. Un incontro ovviamente informale anche se tutti insieme sono arrivati al locale scortati dalle guardie del corpo.

I due cugini Harry ed Eugenie erano già apparsi insieme nei giorni scorsi in occasione della finale del Superbowl che si è tenuta a Los Angeles. Tra loro il legame non si spezza, forse per loro è più semplice; anche se in molti ricordano che Meghan annunciò la prima gravidanza proprio il giorno delle nozze della principessa e Brooksbank. Tutti però sperano che Harry e Meghan tornino presto a Londra dalla Regina, dal resto della famiglia, magari la cugina è riuscita nell’impresa.