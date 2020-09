Eugenia di York annuncia la gravidanza, la principessa è incinta e posta la foto più dolce

Una gravidanza attesissima quella di Eugenia di York che dopo i rumors ha confermato che è incinta postando le foto più belle. Uno scatto con suo marito Jack Brooksbank e la gioia sui loro volti è evidente, poi le deliziose scarpette da neonato a forma di orsetto. Niente poteva rendere la coppia più felice, non erano solo gli inglesi a desiderare di vedere Eugenie di York col pancione ma la stessa principessa non vedeva l’ora di diventare mamma. La principessa Eugenia è la secondogenita di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, Beatrice invece si è sposata da poco, per lei i bookmakers attendono ancora un po’ ma intanto iniziano a scommettere se Eugenia e Jack avranno un maschio o una femmina. E’ stato il magazine New Idea a dare la notizia in anteprima e in più c’erano le foto della principessa con un pancino sospetto, adesso l’annuncio ufficiale fa esultare tutti, anche la famiglia reale.

EUGENIA DI YORK INCINTA: “SIAMO COSI’ ECCITATI PER IL 2021”

Bellissime le foto scelte dalla coppia per il grande annuncio, come sempre la semplicità appartiene alla cugina di Harry e William. “Samo così eccitati per l’inizio del 2021” sono queste le parole che Eugenie ha utilizzato per confermare tutto, non serve altro ma si inizia a pensare anche a quale potrebbe essere la data del parto. A che mese di gravidanza è la principessa Eugenia di York?

Il magazine New Idea aveva ipotizzato il quarto mese ma non c’è nessuna conferma su questo. L’indizio di Eugenia sul 2021 fa supporre che potrebbe essere anche più avanti con la gravidanza, ma di poco.

Sugli indizi del sesso invece ci sarebbe solo il rossetto rosa sulle labbra della dolce mammina, ma conta forse davvero poco, non poteva di certo metterlo azzurro. Se rispetterà tutte le tradizioni non dirà nulla fino alla nascita.

