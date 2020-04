Eugenie di York festeggia l’anniversario col marito e invita tutti a una sfida (Foto)

Foto dolcissime e piene d’amore per Eugenie di York e Jack Brooksbank, la coppia ha festeggiato i dieci anni d’amore. La principessa figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson si è mostrata senza trucco e con un sorriso che sembra celare altra felicità. Dicono che Eugenie sia incinta e in attesa del momento giusto per annunciarlo; intanto ha festeggiato l’anniversario, il decimo, ovviamente di fidanzamento. Un momento molto romantico per la coppia che ha detto sì a ottobre del 2018 a pochi mesi dal fidanzamento ufficiale. Impossibile dimenticare il royal wedding che molti hanno apprezzato anche più del matrimonio di Harry e Meghan Markle. L’abito della sposa che metteva in evidenza la cicatrice sulla schiena, la semplicità e la gioia di quella giornata così intensa.

EUGENIE DI YORK: “JACK E IO SIAMO FORTUNATI”

“Jack ed io stiamo festeggiando il nostro decimo anniversario” ha commentato la principessa raccontando quanto si senta fortunata nel trascorrere questa quarantena con suo marito ma a Royal Lodge con loro ci sono anche Beatrice, la sorella, e il suo fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi, e anche mamma Sarah Ferguson e papà Andrea.

“Se qualcuno festeggia l’anniversario questa settimana, se siete insieme o no a causa di questo momento difficile… vi prego di inviarmi una foto e un messaggio privato su come state celebrando e condividerò i vostri messaggi nelle mie storie nei prossimi giorni” è la sua sfida rivolta a chi la segue. Un modo dolcissimo per riempire i social con le foto più romantiche. Eugenie e sua sorella Beatrice sono molto seguite per la loro semplicità, certo non mancano gli haters ma negli anni le due sorelle sono diventate molto più forti e apparire davvero senza trucco non è certo un problema.

Matrimonio invece rimandato per sua sorella Beatrice, era previsto a maggio ma è ovvio che come per tutti gli altri non si potrà celebrare.

