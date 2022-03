Fedez è uscito dall’ospedale, è Antonella Clerici a dare la notizia in tv

Fedez è uscito dall’ospedale, è stato dimesso questa mattina. Sono le 12:44 quasi e Antonella Clerici in diretta dal suo E’ sempre mezzogiorno regala al pubblico questa bellissima notizia. Fedez è tornato a casa ma nemmeno Chiara Ferragni ha avuto modo, tempo e magari anche voglia di pubblicare qualcosa suo social. E’ un momento importante per la coppia, per la loro famiglia, un giorno atteso per 10 lunghissimi giorni, quelli dal ricovero fino all’operazione e la convalescenza. Antonella Clerici è felice di poter dare la notizia delle dimissioni di Fedez dall’ospedale, è un’emozione che condividiamo tutti. Qualcuno potrà dire che in ospedale è pieno di persone che oggi non verranno dimesse ma il rapper milanese parlando della sua malattia e delle sue paure ha dato forza a molti, ha lanciato messaggi importanti. Lo stesso ha fatto Chiara Ferragni con la sua costante presenza accanto a suo marito, con la sua forza, la dolcezza.

Fedez dimesso dall’ospedale, la bella notizia che tutti attendevano

In queste ore molti avevano previsto le dimissioni di Fedez ma non c’era niente di ufficiale. Antonella Clerici durante la pubblicità ha letto l’agenzia di stampa e subito dopo in diretta ha dato l’annuncio.

Finalmente una bella notizia dopo un lunghissimo periodo dal colore nero. La Clerici non aveva mai parlato della malattia di Fedez, non conosce benissimo lui né Chiara Ferragni ma ovviamente sapeva tutto attraverso i social. Saluta entrambi, saluti i figli di Chiara e Fedez, sottolinea quanto siano una famiglia meravigliosa e non sono parole di circostanza. Mai come in questi giorni hanno dato dimostrazione di forza, amore, coraggio. “Io non ne ho mai parlato prima per rispetto alla famiglia ma siamo davvero molto felici e vorrei mandare un grande abbraccio a Fedez, Chiara, i loro bambini perché sono una famiglia straordinaria, perché con l’amore si può tutto e gli auguro tutto il bene possibile” è il messaggio della conduttrice.