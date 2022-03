Fedez mostra il messaggio dei bambini ricoverati in pediatria al San Raffaele: “Affetto disumano”

Fedez è ancora in ospedale, l’aveva detto che non sarebbe tornato subito a casa dopo l’operazione. Pubblica pochi post, condivide poco delle sue giornate, solo le cose davvero importanti, come il messaggio ricevuto dai bambini ricoverati in pediatria nello stesso ospedale. Un regalo che immaginiamo avrà commosso Fedez fino alle lacrime. I piccoli del reparto di pediatria del San Raffaele di Milano sanno che il rapper è a pochi passi da loro, sanno che sta combattendo contro un tumore al pancreas che per fortuna è stato preso in tempo ma sanno anche che Fedez ha fatto tanto per loro. “Con affetto… disumano!” è una delle frasi più belle e in una story Instagram appena pubblicata c’è quel cartoncino colorato pieno di cuori e firme, di messaggi che ogni bambino ha voluto dedicare a Fedez.

Dalla pediatria del San Raffaele il messaggio per Fedez

Il 18 marzo ha confidato a tutti i suoi follower che gli era stata diagnostica una malattia grave, senza aggiungere altro, se non la sua emozione, il suo dolore, la paura, tutto così evidente e vero. Poi la spiegazione, l’operazione: un raro tumore neuroendocrino del pancreas. 6 ore di intervento e il sospiro di sollievo, l’intervento era andato bene, il tumore era stato rimosso.

Fedez resta in ospedale con tutta la forza che gli dona la famiglia, Chiara Ferragni, Leone, Vittoria, i suoi genitori, tutti, anche i fan, in questo momento soprattutto i piccoli pazienti ricoverati al San Raffaele di Milano.

“Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto…disumano!” un messaggio che commuove, che il rapper milanese ha voluto condividere per ringraziarli tutti quei suoi piccoli nuovi amici, per farsi ancora più forza, perché loro sono piccoli e quella forza ce l’hanno e oggi l’hanno condivisa con lui.