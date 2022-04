E’ morto il padre di Patrick Pugliese: l’addio pieno di rimpianti

Una foto e le parole più dolorose, così Patrick Pugliese dà l’addio al padre, annuncia la sua morte e forse solo adesso si rende conto che ha perso tempo. Poche frasi sul suo profilo Instagram ma l’ex gieffino dice molto del legame con il suo papà. Di papà Osvaldo Patrick Pugliese ha parlato più volte raccontando che erano molto simili e che i suoi ricordi durante l’infanzia sono quelli di un genitore allegro e positivo. In tantissimi in queste ore stanno scrivendo parole di conforto a Patrick; tanti i cuori per commentare le sue parole al papà che adesso non c’è più. Anche la sua ex compagna, Martina Pascutti, gli resta vicino; l’ex coppia ha avuto un figlio.

Patrick Pugliese l’ultimo saluto a papà Osvaldo

Le parole di Patrick Pugliese: “Ciao papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene…” inizia così il suo messaggio di addio al padre e già si intuisce quanti ti voglio bene avrebbe voluto dirgli ma non l’ha fatto. “Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare” è un messaggio per tutti, un messaggio che parla di rimpianto, anche se il loro legame era ovviamente molto forte.

E’ un giorno molto triste per Patrick. Di papà Osvaldo ha raccontato anche nella casa del Grande Fratello. Ha partecipato in una storica edizione quando il reality era solo per i non famosi, poi ha partecipato anche a un’edizione Vip, la quarta. Adriana Volpe era nella casa con lui e lo abbraccia forte sentendo il suo dolore.

Montovoli, Alessia Marcuzzi, Carolina Marconi e tanti altri personaggi famosi lo abbracciano a distanza comprendendo la sua sofferenza. Tantissimi i fan che continuano a mostrargli affetto.

Patrick Pugliese è papà di un bambino dolcissimo, il dolore oggi è ancora più grande, anche per suo figlio. Suo padre era nato in Argentina, a 8 anni è arrivato in Italia, era il 1956, ha poi studiato a Parigi e di lui con enorme affetto diceva che per questo era un po’ “strampalato”.