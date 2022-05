Brutto incidente per Brooke di Beautiful, Katherine Lang ha tre ossa rotte

Katherine Kelly Lang, conosciuta da tutti come Brooke di Beautiful, ha avuto un brutto incidente, è caduta durante una escursione a cavallo. Brooke Logan di Beautiful ha tre ossa rotte, lo racconta lei sui social, spiegando come è accaduto l’incidente, che è finita in ospedale ma che prima che arrivassero i soccorsi ha dovuto fare una cosa da sola. Per sei settimane l’attrice non potrà fare peso sul suo piede, è stata operata ma farà di tutto per tornare il prima possibile sul set dell’amata soap opera. Katherine Lang è in ospedale, ha subito l’intervento ieri a tarda notta, era necessario per rimettere al loro posto piede e caviglia. La pausa è forzata, Brooke non può camminare ma gli episodi di Beautiful devono proseguire anche senza di lei o forse gli sceneggiatori adesso inventeranno qualcosa.

Katherine Kelly Lang in ospedale dopo l’operazione

In occasione della Festa della mamma Katherine aveva in programma una bella uscita a cavallo con gli amici, il giro è iniziato nel modo migliore tra la natura, tutto anche per allenarsi per la prossima corsa delle 50 miglia prevista a giugno. Era tutto perfetto ma l’incidente ha bloccato tutto.

L’attrice racconta: “A circa 16 miglia sono scesa per camminare lungo un sentiero ripido e molto roccioso così da far riposare il mio cavallo. Sono inciampata su una roccia. Il piede e la caviglia si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba” quindi non è caduta da cavallo. Ha rimesso a posto la caviglia, il piede e confessa: “L’ho rimesso a posto, era così disgustoso ma dovevo farlo”.

“L’ambulanza mi ha portato in ospedale e le radiografie hanno mostrato tre ossa rotte nella caviglia… Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho le barre e le viti nella caviglia”.

Per sei settimane non potrà mettere nessun carico sul suo piede: “Ma andrò comunque a lavorare più avanti questa settimana e cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo”.