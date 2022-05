Al Bano non trova lavoratori per la sua azienda e fa una proposta

Come molti imprenditori anche Al Bano non riesce a trovare lavoratori per la sua azienda, è in difficoltà e anche per lui la colpa è del reddito di cittadinanza. E’ comodo prendere soldi senza lavorare e questo sta distruggendo un sistema che funziona sempre meno. Al Bano è in difficoltà, offre lavoro nelle sue aziende in Puglia ma non trova nessuno disposto a lavorare. La causa principale sarebbe il reddito di cittadinanza e a questo punto l’artista fa una proposta. Il cantante di Cellino San Marco propone il modello tedesco, rilancia ciò che fanno in Germania, ovvero l’apprendistato a 12 anni dopo la scuola. Al Bano non è il primo a lamentare la mancanza di personale, prima di lui tra gli altri anche Flavio Briatore e Alessandro Borghese ne hanno parlato.

Al Bano cerca lavoratori per le sue aziende pugliesi

E’ dalla rivista Nuovo che arriva lo sfogo del cantante, una colpa che per lui è ben chiara e che aumenta la disoccupazione, perché conviene così. “La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola… La colpa? Il reddito di cittadinanza, innanzitutto – Al Bano prosegue – Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese”.

Una polemica che a questo punto non può spegnersi. Briatore, Borghese e adesso Al Bano Carrisi, tutti famosi ma non sono gli unici ad avere questo che è un vero problema perché senza lavoratori non si può fare molto.

Di recente Briatore è stato ugualmente diretto come Al Bano: “Lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera. Anche quando il percorso glielo offriamo ben retribuito garantendo stipendi adeguati e contratti a lungo termine, rifiutano”. Ci sarà un seguito a queste parole?