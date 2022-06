Compleanno col covid per Luisanna Messeri: “Tenete le mascherine”

Luisanna Messeri è a dir poco triste, pensava che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno con la famiglia e invece è a letto con il covid. Volto amato della cucina in tv Luisanna Messeri l’abbiamo vista non solo per anni, dal 2012 al 2018, tra i protagonisti de La prova del cuoco ma anche nei programmi di Rai 2 e Mediaset così come impegnata con i suoi consigli ad Alice Tv e altro ancora . La sua cucina toscana, il suo inconfondibile accento e i capelli rossi ma sempre un po’ preoccupata per la presentazione perfetta del piatto. Questa volta è arrabbiata davvero. Ringrazia tutti per gli auguri ma il suo non è certo un bel compleanno. “Ecco fai quella faccia che è il tuo compleanno ma ti girano i co***oni perché hai beccato il Covid… venuta bene?” scrive Luisanna e poi mette tutti in guardia: “Statevi accorti. Tenete le mascherine. Il Covid è cattivo e ti frega”.

Come sta Luisanna Messeri?

Mal di gola e febbre alta, un febbrone, come dice lei. Stringe i fiori che sua figlia Maddalena le ha regalato, pensa al regalino che ha ricevuto e poi guarda fuori dalla finestra, c’è suo figlio che vorrebbe farle gli auguri come sempre ma non si possono abbracciare. E’ questa la rabbia più grande di Luisanna Messeri, stare lontana dai suoi figli, dai suoi cari, nel giorno del suo compleanno. Davvero un brutto regalo per lei ma lo sarebbe per chiunque.

Anche Antonella Clerici ha il covid, ha evitato di contagiarsi per due anni, come tanti, ma adesso anche lei è a letto. Una bruttissima influenza, forse come Luisanna. Auguriamo ad entrambe che tutto passi presto ma la conduttrice non ha dubbi, secondo lei tutti prima o poi prenderanno il covid. Luisanna è del tutto d’accordo, è per questo che consiglia di tenere ancora le mascherine, perché evitare di ammalarsi è sempre meglio.