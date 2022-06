Antonella Clerici ha il covid: “Prima o poi tocca a tutti”

Antonella Clerici ha il covid, non è semplicemente risultata positiva, è stata contagiata ma non è asintomatica. La conduttrice però sta bene, passerà anche questa ma nell’annunciare che ha il covid confida anche che è a letto, che ha bisogno dell’aerosol, in pratica una brutta influenza, evidentemente niente di più. Non è il caso di preoccuparsi più del dovuto, Antonella Clerici nel dire: “Prima o poi tocca a tutti” dice tra le righe anche questo. E’ rimasta sempre negativa agli innumerevoli tamponi a cui si è sottoposta durante le due edizioni di E’ sempre mezzogiorno, quando il covid faceva davvero paura e i sintomi erano ben più gravi. Ha di certo fatto più attenzione in passato per evitare il contagio ma oggi che le mascherine sono obbligatorie solo in alcune situazioni e da un po’ si è finalmente tornati alla vita il contagio diventa più semplice. Nonostante non sia più in onda perché in pausa estiva con i suoi programmi tv Antonella Clerici continua a tenere informati i follower, il suo pubblico. E’ sui social che ha dato la notizia di aver preso il covid.

Antonella Clerici a casa con il covid

Si prende un po’ in giro, distesa sul letto con i suoi cani che non la lasciano mai sola sceglie il brano di Renato Zero “I migliori anni della nostra vita”. Poi dopo avere avvisato tutti che è arrivato il suo Covid Time si mostra mentre fa l’aerosol. Anche lei mette la manina davanti al volto per mostrare ma non troppo e questa volta sceglie Noemi e Carl Brave con Makumba: “E mentre il sole sale su e a chi ci vuole male una macumba. Che mi frega a me mi basta che rimani tu”.

Certo che con il caldo di questi giorni non è piacevole per nessuno dovere rimanere a casa, anche se la sua casa è nel bosco e ha la piscina immersa nel verde. Di certo resta isolata dal resto della famiglia per evitare di contagiare gli altri; anche se non ha raccontato altro, quando e da chi è stata contagiata.