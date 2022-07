L’appello di Chiara Ferragni a Beppe Sala: a Milano situazione fuori controllo

Fedez e Chiara Ferragni sono legatissimi alla città di Milano. Hanno sempre cercato di fare di tutto per la città in cui vivono, non ultimo, il concerto LoveMi che è stato organizzato proprio dal rapper . Durante il periodo più duro della pandemia si sono spesi per la città, tra raccolte fondi, aiuti economici concreti, volontariato. Amano Milano, il posto in cui stanno costruendo il loro futuro ed è anche per questo che non riescono a capacitarsi di come, nell’ultimo periodo, la situazione sia molto cambiata rispetto a qualche tempo fa. E’ stata la stessa Chiara Ferragni a fare un post sui socia e si è rivolta direttamente al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sul suo profilo, seguito da oltre 20 milioni di persone, la Ferragni denuncia la situazione “fuori controllo” della sicurezza nel capoluogo lombardo.

La denuncia di Chiara Ferragni sui social e il suo appello a Beppe Sala

“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. Ogni giorno – ha scritto – ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto”. Di recente anche una delle sue migliori amiche, Chiara Biasi, ha subito un furto nel suo appartamento, giusto per fare degli esempi concreti.

La Ferragni ha poi continuato: “La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”. Per il momento però, almeno pubblicamente, il sindaco di Milano, non ha risposto.

I rapporti tra il sindaco di Milano e Chiara Ferragni sono sempre stati ottimi. Ricordiamo anche che il 7 dicembre 2020, a Palazzo Marino, proprio dalle mani del sindaco Sala, avevano ricevuto gli Ambrogini d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città. Il riconoscimento arrivava per il loro impegno durante la pandemia di Covid.