E’ morta Ivana Trump, l’annuncio direttamente dal suo ex marito sui social

E’ stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a rendere nota la notizia, un fulmine a ciel sereno, anche se di recente, ben poco si sapeva di Ivana Trump. Una delle ultime volte in cui è stata vista, il giorno del funerale di Rossano Rubicondi. A pochi mesi di distanza dalla morte del suo ex marito italiano, Ivana Trump, è passata a miglior vita.

Ivana Marie Zelnickova, la prima moglie di Donald Trump, è morta ieri, giovedì 14 luglio, all’età di 73 anni. Lo ha fatto sapere l’ex presidente con un post sul suo Social «Truth»: «Annuncio con grande tristezza a tutti coloro che l’amarono, ed erano tanti, che Ivana Trump è deceduta nella sua casa di Manhattan». In effetti sono ancora numerosi «quelli che l’amavano». A cominciare, naturalmente, dai tre figli avuti con il tycoon newyorkese: Donald Jr, Ivanka ed Eric.

Addio a Ivana Trump: è morta l’ex moglie di Trump

Nel 1977 era un’indossatrice nata nell’allora Cecoslovacchia, quando sposò uno dei costruttori americani più rampanti. L’unione durò fino al 1990 e, il primogenito, Donald Jr, ha raccontato che quando seppe dell’imminente separazione non rivolse la parola al padre per un anno.

Ivana Trump aveva cominciato subito a lavorare accanto al marito in una serie di progetti immobiliari di alto profilo, tra cui la costruzione della Trump Tower a Manhattan, il casino Trump Taj Mahal Casino Resort a Atlantic City e l’acquisizione per 400 milioni di dollari del Plaza Hotel su Central Park. La coppia era rimasta sposata fino al 1990: a provocare la rottura era stata Marla Maples, la bionda “pesca della Georgia” con cui Trump aveva avviato una relazione clandestina culminata nella nascita della quarta figlia Tiffany.

Le cause della morte

Come riportano i media americani, i paramedici di Manhattan, rispondendo a una chiamata di emergenza per un arresto cardiaco, hanno trovato la donna nell’appartamento dell’Upper East Side dove viveva. Fonti della polizia hanno detto che non ci sono elementi sospetti nel decesso e che Ivana è morta per cause naturali. Secondo Tmz, l’infarto ha colpito l’ex signora Trump poco dopo l’ora di pranzo.