Ivana Trump è ancora giallo sulle cause della morte, indaga la polizia. I ristoratori italiani: “Stava bene”

La notizia della morte di Ivana Trump è stata data ieri proprio dal suo ex marito che via social, ha annunciato la morte della signora, che tutti, negli Stati Uniti, chiamavano la «Wonderful Lady». E come succede spesso, negli Stati Uniti e non solo, quando un volto molto noto e in questo caso anche legato a una persona di primo piano come Trump, muore, i media hanno iniziato a indagare per capire che cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita della donna. Nel caso di Ivana Trump, non ci sarebbero illazioni da fare circa il decesso: sarebbe morta a causa di un infarto, una circostanza che però ha lasciato basite le persone che l’avevano vista poco prima e che non si erano accorte che potesse stare male tanto da avere un infarto. Il Corriere della sera ha pubblicato questa mattina la testimonianza di alcuni ristoratori di origini italiane che avevano incontrato Ivana proprio il giorno prima della sua morte. La signora infatti, come faceva spesso, era stata a cena fuori, proprio in uno dei suoi ristoranti italiani preferiti.

Ivana Trump la sera prima di morire era in un ristorante italiano



«Forse era apparsa un po’ stanca, ma sembrava stesse bene, senza aver alcun evidente problema di salute – ha raccontato ai giornalisti la responsabile del ristorante italiano Nello – Siamo sconvolti, ci dispiace tanto, era una delle nostre clienti più affezionate e ci chiedeva sempre come stessimo e se le cose andassero bene, con grande affetto. Abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa».



Anche Atilla Cetin, general manager del ristorante, ha parlato di Ivana Trump che è stata descritta come una donna solare . Pochi giorni fa avevano anche scambiato quattro chiacchiere come capitava spesso e non aveva notato particolari problematiche di salute. «Era sempre stata carina nei nostri confronti, come si mostrava disponibile con tutti gli altri clienti, chi le chiedeva un autografo, chi un selfie. Sempre sorridente con tutti».

Come è morta Ivana Trump

I media americani questa mattina hanno parlato anche di giallo, in merito alla morte di Ivana Trump, visto che sembrano esserci ancora dei punti d’ombra su questa vicenda. Secondo il Washington Post, la polizia di New York ha subito indagato sulla morte, verificando che nella casa non ci fossero segni di scasso o di qualche altro elemento che potesse ricondurre a un episodio criminale . I medici legali hanno poi valutato se la caduta dalle scale avesse potuto determinare la morte di Ivana Trump o se questa fosse conseguente a un malore. Nelle prossime ore probabilmente saranno ufficializzate le cause della morte di Ivana Trump.