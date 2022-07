Come sta Pippo Baudo? Preoccupazione dopo la decisione del figlio

In queste ore molti continuano a chiedersi come sta Pippo Baudo? Sale la preoccupazione per le condizioni di salute del conduttore, soprattutto dopo la scelta del figlio. Il figlio segreto che Pippo Baudo ha poi riconosciuto vive in Australia ma Alessandro ha da poco preso la decisione di trasferirsi a Terni, vicino Roma, dove abita il padre, per stargli vicino. Questo aggiunto ad altri sospetti ha fatto scattare l’idea che Baudo non stia benissimo. E’ il figlio ad avere raccontato del suo trasferimento ma tutti avevano già notato che Pippo da tempo non appariva più in tv. Non solo è sembrato strano che non abbia voluto fare alcuna sorpresa all’ex moglie, Katia Ricciarelli, mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip ma c’è anche altro. Magari Pippo Baudo non gradiva partecipare come ospite al reality show di Canale 5 ma è anche vero che ha rifiutato la partecipazione al festival di Sanremo, l’invito di Amadeus.

Per Pippo Baudo problemi al ginocchio o altro?

Sono stati i problemi al ginocchio a fermarlo o altre motivazioni? La paura dei fan viene in parte spenta dal figlio che al settimanale Di Più ha raccontato: “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante”.

Intanto, è arrivato in Italia e il suo desiderio è di stargli vicino, di fargli sapere che basta una telefonata e corre da lui. Un gesto che Baudo ha molto apprezzato, anche perché Alessandro si divide tra l’Italia e l’Australia dove ha un figlio e due nipoti, oltre che la mamma, continua quindi a fare la spola per non trascurare nessuno. Pippo Baudo l’ha riconosciuto nel 2000 dandogli anche il suo cognome; una storia lunga di cui Alessandro è venuto a conoscenza solo quando aveva 30 anni e quando il marito della madre, Formosa, si ammalò e decise che era arrivato il momento che lui sapesse tutto.