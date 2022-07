Elettra Lamborghini ha il polso rovinato, non riesce a cancellare i tatuaggi

Per cancellare dei vecchi tatuaggi Elettra Lamborghini si ritrova il polso rovinato



Elettra Lamborghini pentita di alcuni tatuaggi sul polso e sul braccio ha cercato di toglierli ma il risultato è davvero pessimo. E’ circa un anno che cerca di eliminare i tatuaggi che ha fatto da giovanissima, era stufa ma adesso non sa più che fare. Non solo i tatuaggi di Elettra Lamborghini non vanno via ma al loro posto ci sono delle macchie, sembra abbia il polso tumefatto, peggio di prima anche se continua con il laser. “Sono invincibili” commenta Elettra informando come sempre i suoi follower delle sue avventure. Questa volta si è sottoposta a tre ore di trattamento, l’ennesimo trattamento, adesso si ritrova non solo con i segni lasciati dal laser ma anche con un dolore che non passa. Sa già che adesso le verranno delle bolle ma anche che tutto resterà lì e ogni sforzo o dolore sarà stato inutile.

Elettra Lamborghini pentita dei vecchi tatuaggi fatti da giovanissima

Un tatuaggio sul polso, era un pesce colorato con la scritta Karack, cioè il nome di uno dei suoi amati cavalli da corsa. Dietro il braccio la dedica ad un altro cavallo, Dagda. Sono tatuaggi che non vorrebbe più perché non le piacevano più ma adesso ci sono delle macchie che sono anche peggiori dei tatuaggi fatto da ragazzina.

Ieri la nuova seduta di laser ma dopo tre ore fa ancora male ed Elettra confessa: “Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più cacare di prima. Non so che dire non si tolgono“. I segni rimasti sono davvero terribili, li mostra sperando in un aiuto ma non arriva. L’unica certezza è che non toglierà mai il leopardo sul lato b, conferma che invece era quello che aveva sulle braccia a non piacerle. “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia”.