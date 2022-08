Lutto per Francesca Chillemi, l’annuncio dell’attrice: “Con me per sempre”

Il doloroso annuncio di Francesca Chillemi, un lutto che non vuole sentire come un addio

E’ una perdita che addolora profondamente Francesca Chillemi ma è un lutto che l’attrice non vuole sentire come un addio. Francesca Chillemi ha perso la sua adorata nonna, è morta una delle persone che l’ha amata da sempre e che lei continuerà ad amare per sempre. Nonna Ciccina, così la chiama tenerissima nel post in cui svela il suo dolore, l’ultimo saluto alla sua cara nonna. Non è un addio, per Francesca Chillemi la sua nonna non andrà mai via perché sarà sempre una parte di lei, sarà sempre con lei. E’ con una foto che la ritrae con la nonna che l’ex Miss Italia scrive il post più doloroso. In tanti si sono stretti intorno a lei, non solo i numerosi follower che la seguono sui social ma anche tanti amici noti, da Elena Santarelli a Cristina Chiabotto.

E’ morta la nonna di Francesca Chillemi

“Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre – scrive Francesca su Instagram – Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata” conclude rivolgendosi a lei, capendo oggi più che mai il valore dell’amore che ha ricevuto.

Alessandro Roja, Claudia Ruffo, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta e Massimiliano Di Lodovico in tanti le hanno inviato un messaggio per sostenerla in questo momento così triste. Le resterà per sempre l’amore della sua nonna e avrà per sempre la consolazione che l’ha vista nel suo periodo di successo.

Continua infatti per la Chillemi il periodo di soddisfazioni, tanti per lei gli impegni professionali, da Villa come il mare con Can Yaman alla nuova serie di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci. Si mormora anche che la splendida attrice siciliana possa essere incinta del secondo figlio. I paparazzi l’avrebbero sorpresa con un pancino sospetto, ma su questo non si sa molto.