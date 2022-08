Loredana Bertè critica Giorgia Meloni: “Lei si deve vergognare”

Loredana Bertè dai social sferra un duro attacco a Giorgia Meloni

Manca un mese al voto e la campagna elettorale sta per entrare nel vivo. Ma non solo. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, hanno deciso di commentare in qualche modo, quello che sta accadendo nel nostro paese. Oggi pomeriggio è toccato a Loredana Bertè. La cantante, è intervenuta nel dibattito politico in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e si è espressa contro Giorgia Meloni.

In particolare, la cantante ha rivolto una dura critica nei confronti di Giorgia Meloni, parlando del simbolo di Fratelli d’Italia. “Quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma, che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta. Senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili“, ha affermato la Bertè in un video pubblicato su Facebook.

Non è la prima Loredana Bertè a invitare la Meloni a cambiare il simbolo del suo partito, anche altri hanno chiesto alla leader di Fratelli d’Italia di intervenire in tal senso, una cosa che però al momento, non sembra interessare alla politica.

“Lei la rimuove, ha capito?” , ha reiterato la Bertè. “Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora (Liliana Segre, ndr) che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi”. Per il momento Giorgia Meloni non ha risposto al video della cantante, vedremo se nelle prossime ore deciderà o meno di dire qualcosa in merito. La Bertè, senza peli sulla lingua, come nel suo stile, ha poi concluso: “Giorgia Meloni, lei si deve vergognare”, ha proseguito la cantante. “Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani” ha concluso Loredana Bertè mandando una stoccata generale a tutti i politici.