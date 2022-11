L’ex di Julia Elle risponde alle accuse e nega le violenze: “Dichiarazioni pesanti e infondate”

Julia Elle ha spiegato di aver mentito per tutelare i suoi figli, ha raccontato di violenze, insulti e minacce di morte. Di un coltello alla gola: il suo ex nega tutto

Dalle storie buffe di una mamma con tre figli in cerca di far filare tutto liscio a una brutta storia. Saranno le autorità a decidere dove stanno le colpe, chi ha sbagliato. Ma la vicenda di Julia Elle, conosciuta da oltre 700mila persone per la sua pagina instagram Disperatamente mamma, è sconvolgente. E visto che questo pomeriggio ha raccontato la sua verità con delle storie sui social, è anche giusto dare spazio alle parole del suo ex, Paolo, che nega ogni accusa. Una donna che denuncia le violenze, deve essere ascoltata, una donna che dice di aver lasciato il suo ex dopo minacce e insulti e dopo l’ennesima aggressione con un coltello puntato alla gola, merita tutto il rispetto per il dramma che ha vissuto. Ma non si può fare a meno di porsi anche delle domande, nel pieno rispetto dei bambini, coinvolti in questa storia, delle sue parole, della sua vita privata. Però ci sono cose che non tornano, a prescindere da un ex che nega le violenze, non sarebbe il primo a farlo e neppure l’ultimo.

La verità di Julia Elle e le accuse al suo ex

Ma perchè tutelarlo per anni? Perchè non raccontare la vera storia? Julia Elle ha spiegato che lo ha fatto per i suoi figli, perchè non conoscessero la verità. Ma era chiaro che prima o poi, tutto sarebbe venuto alla luce, se ti esponi h24sui social, se sei perennemente sotto i riflettori. Se soprattutto sai di aver avuto al tuo fianco una persona di quel genere. Eppure quella stessa persona compare nella tua web serie, anni dopo le violenze subite, compare nelle foto di quei Natali passati insieme come la famiglia allargata perfetta. Questo chiaramente non significa nulla, perchè le donne che per anni tacciono, per anni subiscono, possono poi anche fare delle cose che per chi sta dall’esterno, non hanno una spiegazione. Non ci sarebbero altrimenti i tragici ultimi appuntamenti, le seconde occasioni. Julia Elle forse pensava che essendo la sua ormai una vita pubblica, il suo ex mai le avrebbe potuto fare del male? Pensava che i suoi figli fossero al sicuro anche stando da soli con lui, nonostante i precedenti? Forse si, forse no, queste sono considerazioni che solo lei conosce.

L’ex di Julia Elle parla di ennesime bugie

C’è però anche l’altra versione, quella di Paolo che nega ogni accusa mossa dalla sua ex. Parla di dichiarazioni gravi e inaccettabili, parla di cose raccontate con leggerezza, cose non vere. “Ha raccontato una verità che ha scatenato una ennesima disperata bugia” ha scritto Paolo sui social. L’ex di Giulia spiega che non vuole sui social gettare fango su una donna che è sempre la madre di due bambini che ama, di Chris che considera comunque suo figlio.

Ed è anche su questo che molte persone che hanno seguito Julia Elle in questi anni si pongono delle domande: perchè far credere che fosse suo figlio? Perchè far credere che fosse il figlio di un uomo violento e non raccontare la semplice verità, ossia di esser stata lasciata da un uomo che non ha voluto essere il padre di Chris? Oggi per suo figlio, sarebbe stato più semplice sapere di essere il figlio di un uomo che non ha accettato la paternità o il figlio accettato di un uomo che non era suo padre e che ha cercato di uccidere sua madre? E’ una storia brutta, con tanti punti neri, drammatica. Che viene narrata con le parole dell’influencer, con le risposte del suo ex e con pezzi di chat che potrebbero dimostrare tutto e niente. Un amore tossico, questo è sicuro, una relazione malata. Il suo ex tra l’altro l’accusa di non aver mai denunciato, perchè non lo ha fatto? La cronaca ci insegna che purtroppo, anche questo, non è un dato significativo perchè migliaia di donne non denunciano. E poi, va detto, tante bugie, anche da parte di Julia Elle. Il motivo per il quale ha scelto di farlo lo ha spiegato ma restano le menzogne che per anni ha comunque raccontato a chi la segue. Una narrazione che oggi per molti, è quella di una donna coraggiosa, che ha sbagliato, ma si è rialzata, che ha dato tutto per i suoi figli. Per altri è una narrazione avvolta da una fitta nebbia.