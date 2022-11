Julia Elle il racconto drammatico sui social: “Il mio ex mi ha puntato un coltello alla gola, voleva uccidermi”

Si fa sempre più intricata e drammatica la storia di Julia Elle e del suo ex: oggi la donna denuncia tutte le violenze subite e racconta di quanto ha cercato di ucciderla

Vi avevamo detto che questa storia, da qualsiasi punto la si sarebbe guardata, era ed è una brutta storia. E le dichiarazioni di Julia Elle, nelle sue ultime storie instagram, ne sono la dimostrazione. L’influencer, nota come Disperatamente mamma, dopo l’urgano arrivato in questi giorni e la bufera che l’ha travolta in seguito alle dichiarazioni del suo ex, padre di sua figlia Chloe, ha deciso di parlare. “Ho capito che devo tutelare i miei figli ma che devo anche parlare pubblicamente” ha detto oggi Giulia, spiegando che procederà per vie legale per tutelarsi ma che ha bisogno di raccontare anche a chi la segue, la sua verità. Una storia vera, che è diversa da quella che ha raccontato nei suoi libri. E oggi spiega perchè non ha potuto raccontare quella verità. Spiega che lei e Chloe sono scappate da un uomo violento e che non voleva e non poteva raccontare nei libri, che i suoi figli avrebbero poi letto, quella parte di storia. Ma oggi, dopo che il suo ex Paolo, l’ha accusata di non farle vedere i bambini e di aver mentito per anni sulla paternità di Chris, il secondo genito, Julia Elle parla e racconta quella che è la sua versione dei fatti.

La storia di Julia Elle e le dichiarazioni del suo ex

Julia Elle rompe il silenzio e racconta tutta la sua verità sui social

“La verità è che il mio ex è sempre stato violento, la verità è che ha fatto vivere un inferno a me e a Chloe” ha detto l’influencer. Giulia racconta di come un amico del suo ex Paolo, l’abbia aiutata. Le ha dato un numero di un centro antiviolenza al quale si è appoggiata per scappare dall’inferno che stava vivendo. “Mi faceva sorridere che l’immagine di lui nel libro venisse vista come parlare male, come avrei voluto, che quelle stesse persone avessero saputo che cosa abbiamo vissuto davvero” spiega Julia Elle nelle sue storie sui social. Spiega inoltre che quella era una versione all’acqua di rose, la versione che hanno concordato insieme. Lei lo ha fatto per tutelare i suoi figli, lui per assicurarsi che la verità non sarebbe mai venuta fuori. Ci sono state minacce di morte, insulti: tutte cose di cui Julia Elle non ha mai parlato raccontandosi nei suoi libri. E poi il racconto più drammatico: “Ha preso un coltello della cucina e me l’ha puntato alla gola davanti a Chloe, è successo il giorno in cui io ho deciso di andarmene via, mi ha detto che mi avrebbe ammazzata. Ho guardato mia figlia e ho capito che se l’avesse fatto davvero, io non avrei più potuto difenderla”. Giulia oggi si è resa conto di una cosa: ha sbagliato, perchè avrebbe dovuto farlo per se stessa, molto tempo prima.

Poi passando al capitolo paternità del suo secondo figlio, conferma che non è il figlio di Paolo ma di un altro uomo che ha fatto la sua scelta, ha scelto di non essere il padre di Chris. “Avrei voluto evitare che la loro storia finisse nelle mani di chiunque, era quello che io volevo evitare” ha spiegato Julia Elle. “Io in queste ore non ho dovuto spiegare niente a nessuno, perchè i miei bambini, la mia famiglia, i miei amici, tutti conoscono la nostra storia” ha detto Julia Elle.

In conclusione: “E’ vero, Paolo non è la persona che mi ha abbandonato quando ero incinta, lui è la persona che mi ha maltrattato per anni.” La Elle ha anche aggiunto che il suo ex non ha mai mantenuto la figlia, anzi. “Io non so come la verità, può essere per lui meglio della menzogna che lo ha sempre tutelato” ha aggiunto. E poi: “Forse era certo che io avessi troppa paura di dire la verità, ma io non ho più paura”. Giulia ha anche postato sui social delle chat con i messaggi che il suo ex le ha mandato.

Dopo le storie di Julia Elle è arrivato come era prevedibile il commento del suo ex, Paolo