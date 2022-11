Esplode il caso Julia Elle: Disperatamente mamma ha mentito sulla sua storia privata e sui figli? Parla l’ex

Sui social la bomba: Julia Elle ha da sempre mentito sulla sua vita privata, ha mentito nei suoi libri parlando del suo ex? Un caso che fa discutere quello di Disperatamente mamma

Con quasi 700 mila follower su instagram , e un profilo altrettanto attivo anche su FB, Julia Elle è seguitissima sui social. E’ conosciuta da tutti come Disperatamente mamma, una mamma che rimasta da sola con due figli, si è rimboccata le maniche e ha trovato dal nulla il suo piccolo mondo, lavorando appunto sui social, raccontando la sua storia e scrivendo dei libri editi per Mondadori. Libri nei quali, racconta la sua vita, la storia autobiografica di quello che le è successo, da quando ha scoperto la prima volta di essere incinta della sua prima figlia. Giulia ( il suo vero cognome non è mai stato rivelato) ha oggi tre figli, un marito e un ex compagno, che tutti pensavano essere il padre dei della bambina più grande e del secondo genito. Un uomo con il quale fino a qualche tempo fa andava d’accordissimo ma che nelle ultime ore, ha fatto scoppiare una vera e propria bomba sui social. Paolo, stanco e addolorato, perchè da tempo non riesce a vedere i suoi figli, si è sfogato sui social. Pare che tutti gli chiedessero spiegazioni, in fondo anche lui fa parte del mondo di Disperatamente mamma, essendo il padre dei figli di Julia Elle. In fondo di quel rapporto così strano e della fine di quella storia d’amore, la stessa Julia Elle ha parlato nei suoi libri, in tv ( ad esempio a Mattino 5 o a Da noi a ruota libera). Paolo però adesso è stufo, è provato da quello che sta accadendo e ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Perchè quindi la bomba? Perchè Paolo, quello che da Giulia viene descritto da sempre in un determinato modo, e che per molti era anche un uomo capace di abbandonare una donna con due figli, ha tutta un’altra verità da raccontare. Sui social ieri, l’ex di Julia Elle, ha rivelato di non essere il padre biologico di Chris. Ha ribaltato quindi tutta la narrazione che in questi anni ha reso Julia Elle famosa, l’ha resa popolare sui social. Se fosse vero, sarebbe chiaramente gravissimo. Ma che motivo avrebbe Paolo di non dire una verità che potrebbe essere facilmente smentita? Da ore sui social è esploso il caso, un caso che però, sembra non toccare la diretta interessata che fa finta di nulla, mentre i follower, chiedono spiegazioni.

Ma andiamo per gradi, perchè questa storia, ha tanti aspetti non semplici da comprendere. E non è una semplice storia di due sconosciuti, della quale vogliamo impicciarci. Ma è la storia di una donna che ha costruito il suo lavoro, il suo successo e il suo guadagno, su una narrazione. Una narrazione che però, a detta di Paolo, sarebbe piena di bugie.

Julia Elle ha mentito sula paternità di Chris?

Julia Elle nei suoi libri racconta di quando, sola e forse anche triste, accetta di rivedere il suo ex, il padre di sua figlia Chloe la sera del suo compleanno. Lo ha detto in decine di interviste, lo ha raccontato nel libro, dove spiega che forse, un po’ ubriachi, un po’ nostalgici, sono finiti a letto insieme e per la seconda volta, la sua vita, era stata sconvolta. Già qualche anno prima, la sua prima figlia era arrivata per caso, cambiando per sempre il suo destino. Giulia infatti faceva la cantante e sognava di sfondare nel mondo della musica. Rimasta incinta ha dovuto rivedere tutti i suoi piani e da disoccupata, con due figli a carico, si è inventata un mestiere, quello di Disperatamente mamma con una web serie che sui social, parlava appunto della vita di una mamma single, con due figli.

Ed ecco il punto. Julia Elle non sarebbe stata lasciata dal padre dei suoi di figli, abbandonata. Paolo invece, avrebbe cresciuto Chris, come se fosse suo figlio, ben sapendo che non lo era. Per anni ha continuato a fingere, perchè a suo dire legatissimo al bambino, che ama come se fosse suo. Ci sono le foto della famiglia allargata felice a Natale, che fanno sempre parte della narrazione che Giulia in questi anni ha voluto dare ai suoi follower. E ora c’è il racconto di un uomo che vuota il sacco. Un padre che non può vedere sua figlia e neppure il bambino che ha cresciuto come se fosse suo.

Il duro sfogo di Paolo ex di Julia Elle sui social

Paolo che condivide vecchie foto e video dei suoi figli, ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare perchè non vede più i bambini. Il suo post, ha lasciato tutti senza parole.

Non ho mai fatto proclami sui social ma, oggi, in considerazione del fatto che alcuni aspetti della mia vita privata hanno assunto connotati pubblici, mi vedo costretto a questa dichiarazione così da fare chiarezza e sciogliere alcuni spiacevoli equivoci che mi vedono, mio malgrado, coinvolto. Scelgo, pertanto, di rispondere, pubblicamente, una volta per tutte, agli interrogativi che mi vengono continuamente posti circa il fatto che io sarei/sarei stato un padre manchevole nei confronti del mio secondo genito. Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poichè non sono il suo padre biologico. Mi vedo costretto a questa precisazione non soltanto per correttezza nei confronti del pubblico ma anche e soprattutto perchè stanco e fiaccato da anni di commenti che mi accusano di non essere un buon padre per Chris. Mio malgrado, sebbene io lo desideri con tutte le mie forze e abbia cresciuto Chris come fosse il mio bambino, ho dovuto prendere atto che non posso essere per lui il papà che avrei voluto e potuto essere.

Ma perchè Julia Eelle avrebbe mentito? L’attuale fidanzata di Paolo, con delle storie sui social, e anche la sorella dell’uomo, si tolgono dei sassolini dalle scarpe, sottolineando come sia finalmente arrivato il momento di raccontare la verità. Per anni Paolo è passato come l’uomo che abbandona la sua ex con due figli a carico e invece, a detta loro, è stato l’uomo che quella ex se l’è presa in casa, aiutandola, quando ne aveva bisogno, ben sapendo che il figlio che Giulia aspettava, non era il suo.

Il caso ovviamente è esploso sui social, quando sei così seguita, devi necessariamente dare delle spiegazioni, se esplode una bomba di questo genere. E molti follower di Julia Elle hanno iniziato a scrivere sui social, lanciando diverse ipotesi. Una delle più gettonate è che Giulia fosse rimasta incinta, di un uomo sposato e che quindi tutto questo, non poteva andare bene per la sua narrazione da Disperatamente mamma, avrebbe macchiato la storia. Da qui la scelta di cambiare, di parlare del caso, del fato, del destino, del doppio incontro con Paolo. Illazioni queste forse, solo Giulia sa la verità ma nelle ultime 24 ore, dopo che la bomba è esplosa, l’influencer, non ha commentato in nessun modo questa bomba.

Le domande sui social

Il caso appunto, è esploso sui social e non mancano i commenti come questo: “Julia elle ha scritto e parlato per anni di come è stato crescere due figli da sola perché abbandonata dal compagno e poi si scopre che il secondo figlio non è neanche il figlio biologico dell’uomo che descriveva come un pessimo padre ( e invece li ha sempre amati)“. E ancora: “Pensate al povero ex di #JuliaElle che per anni si è preso gli insulti della sua community per averla abbandonata incinta, e ora salta fuori che lei era incinta di un altro e lui comunque le è stato accanto. Ma la dignità di questa donna? E di chi la segue?“.

Insomma una brutta storia, da qualsiasi punto la si guardi. E purtroppo qualcosa la si dovrà dire perchè se fondi la tua carriera sull’esposizione mediatica, devi delle spiegazioni a chi ti segue sia nel bene che nel male. Per il momento però Julia Elle ha preferito tacere, sperando forse, che si vada oltre. Ma i suoi follower, sono disposti a far finta di nulla o vogliono sapere la verità su questa storia?