Julia Elle rompe il silenzio: intraprese azioni legali per tutelare i suoi figli

Dopo le pesanti accuse del suo ex, Julia Elle rompe il silenzio e spiega sui social quello che sta succedendo

E’ arrivato il momento di parlare, di dare delle spiegazioni alle tante persone che in questi anni, hanno seguito la sua storia, comprato i suoi libri. Julia Elle, travolta da un uragano di polemiche dopo le dichiarazioni del suo ex, via social, racconta qualcosa. Risponde ma solo in parte, perchè ha preferito affidare ai suoi legali il mandato. Ha preferito tutelare i suoi figli, scrive in una storia instagram, nelle sedi opportune e in questo caso, lontano dai social. Sulla sua pagina, Disperatamentemamma, che conta quasi 700 mila follower, Giulia spiega che in questi anni, di cattiverie sul suo conto ne sono state dette tante, che ha preferito non perdere tempo a rispondere, perchè aveva altro da fare e perchè sarebbe stata una perdita di tempo che ha investito in altro.

Oggi però c’è bisogno di rispondere, visto che le accuse mosse contro di lei sono molto gravi. A lanciarle, è stato il suo ex, padre di sua figlia Chloe e fino a ieri, si pensava fosse anche il padre di Chris, il secondo genito. Paolo però ha sganciato una bomba via social, dicendo che da anni mente, che Chris, non è suo figlio. E di fronte ad accuse così grandi, Julia Elle non può tacere. Non può farlo anche perchè da anni, in tv, nei suoi libri, sui social, ha costruito questa narrazione. E se non fosse vera, ci sarebbe un grande, grandissimo problema.

Qui la vicenda con le accuse dell’ex di Julia Elle

In questi anni abbiamo imparato che gli ex, uomini e donne che siano, possono mentire, possono inventare, possono essere ossessionati da quello che hanno perso. Potrebbe essere successo anche questa volta? Potrebbe non essere vere le pesanti accuse che Paolo ha mosso alla sua ex? Sapeva che si sarebbe scatenato un terremoto, visto che Julia Elle ha un seguito così importante, vista la sua storia. Ha mentito nonostante sa di poter essere smascherato? Oppure è il contrario? A giudicare dalle parole di Julia Elle, le cose stanno in modo diverso.

Le parole di Julia Elle dopo le accuse del suo ex

“Il mio silenzio pubblico parla dei miei figli e delle azioni legali che ho intrapreso per tutelarli” ha scritto Giulia in una storia pubblicata oggi sulla sua pagina instagram. Ha spiegato inoltre che al momento non può raccontare la storia, che lo sta facendo nelle sedi giuste, e che la giustizia farà il suo corso. Ha poi accusato chi usa il suo nome, e quello dei suoi figli, di ottenere “vuoti attimi di visibilità”, ringraziando invece, chi le sta dimostrando il suo affetto con tanti messaggi di stima e affetto. “Io non riesco neppure ad arrabbiarmi, provo solo una grande pena” ha detto l’influencer che ha spiegato che sarebbe presto tornata a occuparsi, come fa sempre, dei suoi figli.