Francesca Barra scrive ad Ambra e a sua figlia Jolanda: “Il più bell’esempio che mostrerò alle mie figlie”

Francesca Barra ha pianto vedendo il video di Jolanda Renga, poi ha scritto ad Ambra Angiolini

Tra tanti post con cui Francesca Barra ha sempre denunciato offese, cattiverie, aggressioni di ogni tipo, oggi ha pianto vedendo il video di Jolanda Renga. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga è l’esempio che tutti i ragazzi dovrebbero avere mentre di altro il web è pieno. Ha pianto Francesca Barra, perché oggi emoziona la ricchezza di contenuti e non perché non ci siano altri ragazzi come Jolanda Renga ma perché trovare il coraggio di rispondere come ha fatto lei non è da tutti. Ed è per questo e per i contenuti che la figlia di Ambra e Renga deve diventare l’esempio ed è ciò che farà Francesca Barra: “Te lo dico da madre Jolanda, tu sei il più bell’esempio che mostrerò alle mie figlie”. All’esibizione del nulla, al cinismo che circola tra i ragazzi, alla cattiveria che pone se stessi al centro del mondo Jolanda ha fatto la cosa più complicata, ha chiesto scusa a se stessa per avere dato ascolto a chi l’ha offesa deridendo il suo aspetto fisico.

Francesca Barra: “Ho scritto ad Ambra”

La Barra ha scritto ad Ambra Angiolini, dopo avere visto il video di Jolanda ha sentito il bisogno di dirle qualcosa da madre a madre: “Dopo averla ascoltata ho scritto ad Ambra e le ho detto che devono essere stati davvero straordinari come genitori lei e Francesco per avere messo al mondo una figlia così”.

“Ho pianto oggi vedendo questo video – scrive la giornalista e scrittrice – questo manifesto che si oppone a tutto il cinismo che circola fra ragazzi, a questa esposizione forzata, esibizione del nulla, alla cattiveria che popola nella vita di tutti i giorni e che pone solo se stessi al centro del mondo con gravi conseguenze – Francesca prosegue – Lunedì sera leggerò un mio monologo sul cyberbullismo in teatro, ma penso che basterebbe questo video per far capire come si possa rispondere al male, con quale spessore e contenuti”.

La Barra ricorda quando intervistò Camilleri, le disse: “Sogno una generazione di ferro bollente che stiri le sgualciture della vita” e Jolanda Renga è “la speranza e la risposta”. “Cara Jolanda te lo dico da madre: tu sei quel ferro bollente”.