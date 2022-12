Il ritorno di Wanna Marchi e Stefania Nobile in tv per televendere: è tempo di riscatto

Per Wanna Marchi e Stefania Nobile è arrivato il momento di tornare in tv per televendere

Dopo il grande successo che ha avuto su Netflix la serie dedicata alla storia di Wanna Marchi, restando per giorni tra le 10 più viste in Italia e nel mondo, si aprono di nuovo le porte della tv per Wanna e sua figlia. Proprio pochi giorni fa la Nobile aveva dichiarato che sua madre era stata invitata da Mara Venier per una intervista a Domenica In poi saltata. Le due donne però avranno modo di ritornare in tv e lo faranno molto presto.

Una notizia che, come potrete immaginare, ha già creato delle polemiche, cosa che succede sempre quando si parla di Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Ma dove vedremo le due donne insieme, di nuovo impegnate in quello che hanno fatto per anni, ossia nelle televendite? Possiamo dirvi che si tratta d una occasione davvero speciale. La notizia è stata data da Telelombardia. Wanna Marchi e sua figlia saranno ospiti di un programma tv che andrà in onda giovedì 22 dicembre dalle 23 alle 24 sul canale 10 del digitale in Lombardia e in streaming. La trasmissione si chiama “Natale con i carcerati” e tratta dei diritti delle persone che si trovano in cella. Wanna Marchi televenderà la tessera annuale dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, ONG da anni attiva sul tema delle carceri e dei carcerati. Ospiti della trasmissione saranno Sergio D’Elia, segretario di “Nessuno Tocchi Caino”, Marco Oliva, conduttore di “Iceberg” su Telelombardia, e Raffaello Tonon che ha già partecipato ad alcuni eventi della ONG. La speranza è che Wanna attiri più attenzione e che quindi si possa aiutare in concreto con delle vendite maggiori, i carcerati.

Perchè la scelta di Wanna Marchi e Stefania Nobile

A spiegare i motivi di questa scelta, il direttore del gruppo Mediapason, Fabio Ravezzani: “Telelombardia invita Wanna Marchi e Stefania Nobile a promuovere finalmente una iniziativa solidale. Dopo le polemiche e le condanne scontate in carcere le due regine delle televendite hanno accettato la proposta di promuovere una giusta causa grazie al loro talento. Telelombardia ha volentieri messo a disposizione un’ora del suo palinsesto per aiutare i carcerati a passare un Natale per quanto possibile sereno attraverso il sostegno a ‘Nessuno Tocchi Caino’. Questa trasmissione sarà anche l’occasione per il riscatto che mamma e figlia da tempo cercano”.