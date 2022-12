Wanna Marchi e Stefania Nobile: salta l’intervista a Domenica IN. Lo sfogo: “cancellata per finti motivi”

Wanna Marchi e Stefania Nobile erano state invitate a Domenica In per una intervista che alla fine però sarebbe stata cancellata

Stanno andando in giro per il mondo Wanna Marchi e Stefania Nobile a raccontare la loro storia, dopo il successo clamoroso che la serie dedicata alla vicenda che le ha viste protagoniste, ha avuto su Netflix. Wanna, è stata una delle serie più viste per settimane sulla piattaforma, ai primi posti in classifica e molto chiacchierata, non solo in Italia, ma anche in altri posti. Ed è per questo che Wanna Marchi e sua figlia si sono spese molto in questo periodo tra interviste e ospitate. Avremmo dovuto rivederle in tv anche su Rai 1, pare infatti che fossero state invitate da Mara Venier a Domenica In ma che alla fine, la loro intervista, sia saltata. Lo hanno raccontato proprio le due ex televenditrici in un’intervista rilasciata a Casa Pipol. Nello specifico Stefania ha rivelato che Mara Venier aveva invitato lei e sua madre a Domenica In, ma poi ha dovuto annullare l’invito. Wanna Marchi e Stefania si sono dette molto dispiaciute per quello che è accaduto, soprattutto perchè parlano di Mara Venier come di una loro grande amica. Non se lo aspettavano quindi.

Le due signore, hanno raccontato: “Quante ospitate ci hanno cancellato per questi finti motivi? Parecchie. Una in particolare, per cui ci sono rimasta male, per Mara Venier, ci sono restata malissimo. ” Stefania Nobile ha spiegato i motivi per i quali, questa situazione l’ha delusa: “ In primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto.“

La Nobile ha raccontato: “Lasciamo l’amicizia fuori. Mi ha chiamato lei personalmente. Era mancato mio papà da poco. Abbiamo pianto insieme, mi ha detto ‘mi dispiace tanto Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono’.“

Poi hanno rivelato quello che sarebbe il motivo di questa intervista saltata: “Non puoi dopo trincerarti dietro a ‘la Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a’. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?”.